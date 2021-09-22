Британцы назвали Skoda Kodiaq самым надежным кроссовером 2021 года

Эта модель присутствует на рынке Украины.

Британские эксперты составили рейтинг лучших кроссоверов 2021 года.

Соответствующий список составил AutoExpress.

Так, здесь нашлось место для 20 моделей, а возглавил рейтинг Skoda Kodiaq. Показатель надежности этой модели составил 97,19%.

"Владельцы высоко оценивают качественную отделку интерьера и экстерьера. Доступный выбор бензиновых, дизельных и гибридных моделей, но они успокаивающе состоят из широко используемых силовых агрегатов группы VW.

Недавно Skoda представила свой обновленный Kodiaq, поэтому мы будем ждать, как чешская марка улучшит свой самый большой внедорожник", — говорится в сообщении.

"Серебро" рейтинга досталось альтернативной вариации Hyundai Creta, поставляемой в Европу как Cona. Третье место занял японский кроссовер Mazda CX-5, который автолюбители похвалили за низкую частоту поломок, удобство салона, стильный экстерьер и высокие показатели управляемости.

Вашему вниманию полный список самых надежных кроссоверов 2021 года:

Skoda Kodiaq — 97,19%;

Hyundai Kona — 95,75%;

Mazda CX-5 — 95,64%

Lexus NX — 95,04%

Volkswagen T-Roc — 95,02%;

Skoda Karoq — 94,07%;

Peugeot 2008 — 94,53%;

Volvo XC40 — 94,20%;

Toyota C-HR — 94,16%;

Toyota RAV4 — 93,86%;

Renault Captur — 93,60%

Audi Q3 — 93,46%;

Vauxhall Grandland X — 92.93%;

KIA Sportage — 92.93%;

SEAT Ateca — 92.70%;

KIA Niro — 92.56%;

Ford Puma — 92.53%;

Mercedes GLA — 91.40%;

Dacia Duster — 91.20%;

Ford Kuga — 90.99%.

Рейтинг Driver Power Survey изданием AutoExpress формируется на основе опроса автомобилистов, которым предлагают оценить свои машины по 10 параметрам, в том числе надежности, практичности, управляемости, а также производительности и возможности мультимедиа.

Добавим, что обновленная версия Skoda Kodiaq недавно вышла и на украинский рынок.

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