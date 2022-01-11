Британцы представили новый электрический мотоцикл: стала известна цена

За новый электробайк производитель просит 120 тысяч долларов.

Еще в 2018 году бывший инженер Jaguar Land Rover Марк Трумэн презентовал свое творение – электрический мотоцикл Arc Vector.

Мотоцикл в большей части создан из углерода, поэтому он имеет небольшой вес и хорошую управляемость. Об этом сообщает издание AutoBlog.

Целых 3 года мотоцикл тестировали и пытались вывести его возможности на максимум, но за это время компания обанкротилась. Все собирались уже "похоронить" проект, но создатель Марк Трумэн был не согласен с таким положением вещей. Поэтому он нашел новых инвесторов и выкупил компанию, продолжив разработку.

Производство вернулось в правильное русло и по замыслу разработчиков первые покупатели получат свой заказ до конца 2022 года. За 120 тысяч долларов (примерно 3 240 000 грн) человек получит электрический мотоцикл сделанный из углерода, который имеет батарею Samsung на 16,8 кВт/ч. Электродвигатель выдает 138 лошадиных сил мощности. До первой сотни байк разгоняется за 3.2 секунды. Запас хода при умеренной езде составляет – 430 километров. Чтобы пополнить запас энергии на быстрой зарядке, потребуется всего 40 минут.

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Для того чтобы мотоцикл уверенно чувствовал себя на большой скорости, инженеры разработали специальную подвеску, которая может удержать байк на любой поверхности. Также тормозная система Brembo была доработана, теперь мотоцикл может быстро разогнаться и спокойно затормозить.

Vector поставляется со специальной системой Arc Pilot, являющейся шлемом с проекционным дисплеем и камерой заднего вида. Также в комплекте бронированная майка и куртка Origin со встроенной тактильной обратной связью. К примеру, когда транспортное средство входит в слепую зону водителя, куртка начинает вибрировать.

Напомним, что в США создали уникальный кемпер, имеющий девять колес.