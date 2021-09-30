Британцы составили рейтинг лучших подержанных автомобилей 2021 года

Всего были объявлены победители в 17 сегментах.

Британские специалисты назвали лучшие подержанные автомобили 2021 года.

Соответствующий рейтинг составили аналитики WhatCar?.

У некоторых людей сложились стереотипы, что надежность автомобиля напрямую зависит от страны-производителя. Одни считают, что надежными могут быть только "немцы", остальные - "японцы". В то же время авто французских марок в этом отношении всегда находились в аутсайдерах. Но из года в год ситуация меняется, причем иногда очень кардинально. И это исследование — яркий тому пример.

В этом случае самой надежной подержанной машиной оказался Peugeot 5008. Этот 7-местный кроссовер получил высокую оценку жюри за широкую гамму эффективных двигателей, просторный и элегантный салон, изысканность ходовых характеристик, а также исключительное соотношение цены и качества.

В 2021 году WhatCar? определил абсолютных победителей рейтинга автомобилей с пробегом в 17 категориях/классах. Кроме того, для каждого сегмента были выделены еще по две модели, которые заняли второе место (чтобы у потребителей была возможность выбора). Эксперты учитывали такие критерии, как универсальные возможности, надежность, стоимость и доступность необходимых версий.

Больше всего наград, впрочем, собрала марка BMW — ее машины попали в четыре категории. Также отличились бренды Audi и Skoda — у них оказалось по три победы.

Итак, список лучших подержанных авто в 2021 году от WhatCar? выглядит следующим образом:

городской автомобиль года: KIA Picanto (2017-н.в.). Второе место: Hyundai i10 (2014-2020) и Volkswagen Up (2012-н.в.)

подержанный автомобиль года: Skoda Fabia (2015-н.в.). Второе место: Seat Ibiza (2017-н.в.) И Suzuki Swift (2010-2017)

семейный автомобиль года: Audi A3 (2013-2020). Второе место: Skoda Octavia (2013-2020) и Volkswagen Golf (2013-2020);

бизнес-автомобиль года: Audi A4 (2015-н.в.). Второе место: BMW 3 серии (2019-н.в.) И Volkswagen Passat (2015-н.в.);

роскошный автомобиль года: BMW 5-Series (2017-н.в.). Второе место: Audi A8 (2017н.в.) И Mercedes-Benz S-Class (2014-2020);

мини-кроссовер года: Seat Arona (2018-н.в.). Второе место: Audi Q2 (2016-н.в.) И Renault Captur (2013-2019);

семейный кроссовер года: Skoda Karoq (2017-н.в.). Второе место: Seat Ateca (2016-н.в.) И Volkswagen Tiguan (2016-н.в.);

большой кроссовер года: Peugeot 5008 (2017-н.в.). Второе место: Audi Q5 (2018-н.в.) И Skoda Kodiaq (2016-н.в.);

роскошное авто года: Audi Q7 (2015-н.в.). Второе место: Porsche Macan (2014-н.в.) И Volvo XC90 (2015-н.в.);

минивэн года: Volkswagen Touran (2015-н.в.). Второе место: Ford Galaxy (2015-н.в.) И Citroen Grand C4 Picasso (2014-2018);

универсал года: Skoda Octavia (2013-2020). Второе место: BMW 5-Series (2017-н.в.) И Volkswagen Passat (2015-н.в.);

небольшой спортивный автомобиль года: Ford Fiesta ST (2013-2017). Второе место: BMW M135i (2012-2016) и Renault Megane RS (2018-н.в.);

купе/кабриолет года: BMW 4 Series Gran Coupe (2014-2020). Второе место: Audi TT (2014-н.в.) И Audi A3 Cabriolet (2014-2020);

спорткар года: BMW i8 (2014-2020) Второе место: Porsche Cayman (2013-2016) и Mazda MX-5 (2015-н.в.);

спортивный седан года: Mercedes-AMG E63 (2017-н.в.). Второе место: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (2016-н.в.) И Mercedes-AMG C63 (2016-н.в.);

гибридный автомобиль года: BMW 530e (2017-н.в.). Второе место: Hyundai Ioniq (2017-н.в.) И Volkswagen Passat GTE (2015-н.в.);

электромобиль года: Renault Zoe (2013-н.в.). Второе место: Nissan Leaf (2018-н.в.) И Tesla Model 3 (2019-н.в.).

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