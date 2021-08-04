Британцы составили список подержанных авто, которые могут подвести во время эксплуатации

Всего было опрошено 13 тысяч автомобилистов.
Британские эксперты составили антирейтинг подержанных автомобилей, которые не поражают своей надежностью.
Соответствующий список был опубликован на WhatCar.
В основе лежит опрос 13 тысяч британских автомобилистов, которые рассказали о неисправности своих ТС, возникших в последние 12 месяцев эксплуатации.
Отмечается, что классифицировали этот список по неисправностям в 14 группах: кондиционер, аккумулятор, кузов, тормоза, двигатель, электрика двигателя, выхлоп, топливная система, коробка передач/сцепления, информационно-развлекательная система/приборная панель, внутренняя отделка, электричество, не принадлежащее к двигателю, рулевое управление и подвеска. По каждой неисправности владельца просили сообщить, как долго машина находилась в бездорожье и сколько стоил ремонт.
В опросе принимали участие владельцы 175 различных моделей автомобилей 31 бренда. Вся полученная информация собиралась и анализировалась, после чего и был представлен антирейтинг надежности. Автомобили в нем размещены от более к менее склонным к поломкам, в скобках указан процент надежности.
- Porsche Macan (2014-настоящее время) — 40,4%;
- BMW X5 (2007-2013) — 42,6%;
- Nissan Qashqai (2007-2014) — 45,6%;
- Land Rover Discovery (2004-2017) — 45,7%;
- Nissan Qashqai (2014-2021) — 46,3%;
- Land Rover Discovery Sport (2014-настоящее время) — 51,4%;
- Skoda Octavia (2004-2013) — 54,4%;
- Mercedes A-Class (2005-2012) — 56,3%;
- Volkswagen Passat (2005-2015) — 57,9%;
- Opel Zafira (2005-2015) — 60,6%;
- Volkswagen Tiguan (2007-2016) — 61%;
- Citroen Grand C4 Picass o (2014-настоящее время) — 61,7%;
- Volkswagen Touran (2003-2015) — 63,3%;
- Mazda 6 (2007-2012) — 63,5%;
- Ford Mondeo (2007-2014) — 64,8%;
- Porsche 911 (2004-2011) — 71,9%;
- Opel Corsa (2006-2012) — 73,0%;
- BMW 6 Series (2011-2018) — 73,7%;
- Mercedes E-Class (2002-2009) — 74,9%;
- Volkswagen Gol f (2009-2013) — 74,9%;
- Volvo XC90 (2002-2015) — 75%;
- Jaguar XF (2007-2015) — 76,5%;
- Range Rover Sport (2013-настоящее время) — 76,5%;
- Audi A6 (2011-2018) — 76,7%;
- BMW 2 Series Active/Gran Tourer (2015-настоящее время) — 78,3%.
Ранее рассказывалось о том, как определить, был ли подержанный автомобиль утоплен.