Британцы составили список внедорожников, которые могут похвастаться своей надежностью

Здесь заслужили оказаться четыре модели.

Британские эксперты составили список внедорожников, которые могут похвастаться своей надежностью.

Соответствующий рейтинг опубликовал WhatCar?

Отметим, что в этом списке оказались четыре модели разных автопроизводителей. Здесь речь идет об экземплярах с 2010 года.

Открывает список Volkswagen Touareg (2010-2018).

По словам владельцев, треть Тouareg пострадали от неисправности, причем двумя главными виновниками были аккумулятор и двигатель. Также были сообщения о проблемах в ряде других областей, включая кондиционер, кузов, тормоза, электрооборудование и топливную систему.

Далее следует Volvo XC90 (2002-2015).

Он продержался на конвейере почти 13 лет, по нынешним меркам — целая вечность. Во-вторых, XC90 оказался на редкость прочным. Неисправности были зарегистрированы на 23% XC90. Самыми частыми неисправностями были кондиционер, тормоза, электрическая система двигателя и рулевое управление.

Продолжает список Range Rover Sport (2013-настоящее время).

Рейтинг надежности 76,5%. У 13% владельцев Range Rover Sport были неисправности, причем наиболее частыми проблемами были кузов, коробка передач/сцепления и электрическая часть двигателя.

Замыкает топ надежных внедорожников BMW X5 (2013-2018).

BMW X5 предыдущего поколения достаточно надежный. Несмотря на то, что 29% опрошенных автомобилей вышли из строя, 4 из 5 все еще можно было управлять, а почти две трети были исправлены в течение дня. Наиболее частой проблемой была выхлопная система, за которой следовали кондиционер и электрика двигателя.

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