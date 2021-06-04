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Британцы составили список внедорожников, которые могут похвастаться своей надежностью

Британцы составили список внедорожников, которые могут похвастаться своей надежностью

newspress.co.uk

Здесь заслужили оказаться четыре модели.

Британские эксперты составили список внедорожников, которые могут похвастаться своей надежностью.

Соответствующий рейтинг опубликовал WhatCar?

Отметим, что в этом списке оказались четыре модели разных автопроизводителей. Здесь речь идет об экземплярах с 2010 года.

Открывает список Volkswagen Touareg (2010-2018).

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По словам владельцев, треть Тouareg пострадали от неисправности, причем двумя главными виновниками были аккумулятор и двигатель. Также были сообщения о проблемах в ряде других областей, включая кондиционер, кузов, тормоза, электрооборудование и топливную систему.

Далее следует Volvo XC90 (2002-2015).

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Он продержался на конвейере почти 13 лет, по нынешним меркам — целая вечность. Во-вторых, XC90 оказался на редкость прочным. Неисправности были зарегистрированы на 23% XC90. Самыми частыми неисправностями были кондиционер, тормоза, электрическая система двигателя и рулевое управление.

Продолжает список Range Rover Sport (2013-настоящее время).

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Рейтинг надежности 76,5%. У 13% владельцев Range Rover Sport были неисправности, причем наиболее частыми проблемами были кузов, коробка передач/сцепления и электрическая часть двигателя.

Замыкает топ надежных внедорожников BMW X5 (2013-2018).

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BMW X5 предыдущего поколения достаточно надежный. Несмотря на то, что 29% опрошенных автомобилей вышли из строя, 4 из 5 все еще можно было управлять, а почти две трети были исправлены в течение дня. Наиболее частой проблемой была выхлопная система, за которой следовали кондиционер и электрика двигателя.

Ранее британцы назвали самые надежные кроссоверы с пробегом до 15 лет.