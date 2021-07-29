Британцы создали уникальный электрофургон с необычной функцией

А его кабина можек перемещаться слева направо.

Британский производитель Electric Assisted Vehicles Limited представил уникальный модульный многоцелевой автомобиль, получивший название Lightweight Inner-City Solution.

Об этом сообщает Carscoops.

В основе этого автомобиля лежит легкая алюминиевая платформа, на которой установлены два электродвигателя, расположенные в ступице, полученные от Saietta Group. Двигатели получают свою энергию от съемной литий-ионной аккумуляторной батареи, которая может обеспечить запас хода до 160 км в городских условиях.

EAV разработал автомобиль для рынков всего мира, поэтому кабина водителя может легко перемещаться слева направо. Он также был рассчитан на будущее для полностью автономной работы и имеет необычную функцию "автопоезда", что позволяет соединить несколько транспортных средств друг с другом.

carscoops.com

"В новом мире, ориентированном на охрану окружающей среды и ресурсов, устаревшие автомобильные конструкторские и инженерные решения просто не работают. Они слишком тяжелые, слишком большие и с точки зрения ресурсов и окружающей среды просто расточительны.

LINCS — это следующий шаг в нашей программе, которая предусматривает полную замену унаследованного городского автомобильного транспорта новыми, экологически безопасными, но чрезвычайно эффективными решениями для грузов и пассажиров с нулевым уровнем выбросов", — отметил исполнительный директор EAV Найджела Гордона-Стюарта.

Добавим, что компания попыталась минимизировать воздействие на окружающую среду, оснастив LINCS композитным кузовом перерабатываемого и используя полностью переработанный алюминий для платформы транспортного средства.

Ранее рассказывалось о том, что Opel представил легкий электрический фургон.

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