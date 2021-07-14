Британские эксперты назвали лучшие электрические кроссоверы 2021 года

В списке оказались десять моделей.

Специалисты назвали лучшие электрические кроссоверы в 2021 году.

Соответствующий список, где оказались десять моделей, составили эксперты WhatCar.

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Как известно, сегмент электромобилей каждый день становится все более популярным. Каждая новая модель поражает внешностью и характеристиками.

Однако главным показателем для электромобиля является запас хода. Если раньше он варьировался в пределах 100-200 км, то теперь машины могут проезжать на одном заряде более 300 км. Еще одним важным показателем, который также располагает автомобилистов к выбору EV, является экономичность.

Не стоит также забывать и о соотношении цена/качество. Хорошо, что и среди электрокроссоверов есть что выбрать. Итак, список лучших электрических кроссоверов-2021 выглядит следующим образом:

Skoda Enyaq iV;

BMW iX3;

Volkswagen ID.4;

KIA e-Niro;

Jaguar I-Pace;

Audi e-tron quattro;

KIA Soul EV;

Volvo XC40 Recharge;

Peugeot e-2008;

Hyundai Kona Electric.

Ранее были названы топ-10 популярных автомобилей в сегменте купе в 2021 году.

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