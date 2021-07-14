Британские эксперты назвали лучшие электрические кроссоверы 2021 года

В списке оказались десять моделей.
Специалисты назвали лучшие электрические кроссоверы в 2021 году.
Соответствующий список, где оказались десять моделей, составили эксперты WhatCar.
Как известно, сегмент электромобилей каждый день становится все более популярным. Каждая новая модель поражает внешностью и характеристиками.
Однако главным показателем для электромобиля является запас хода. Если раньше он варьировался в пределах 100-200 км, то теперь машины могут проезжать на одном заряде более 300 км. Еще одним важным показателем, который также располагает автомобилистов к выбору EV, является экономичность.
Не стоит также забывать и о соотношении цена/качество. Хорошо, что и среди электрокроссоверов есть что выбрать. Итак, список лучших электрических кроссоверов-2021 выглядит следующим образом:
- Skoda Enyaq iV;
- BMW iX3;
- Volkswagen ID.4;
- KIA e-Niro;
- Jaguar I-Pace;
- Audi e-tron quattro;
- KIA Soul EV;
- Volvo XC40 Recharge;
- Peugeot e-2008;
- Hyundai Kona Electric.
Ранее были названы топ-10 популярных автомобилей в сегменте купе в 2021 году.