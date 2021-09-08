Британские специалисты устроили "мощную" битву между тремя самыми популярными маслкарами мира: видео

Один из автомобилей показал очень плохие результаты.

Маслкары Chevrolet Camaro, Ford Mustang и Dodge Challenger конкурируют между собой десятками лет. Все они за свою жизнь стали культовыми, и их постоянно сравнивают.

Авторы британского YouTube-канала Carwow захотели решить споры между этими моделями, устроив драг-рейс. Однако каждое авто было серьезно модифицировано.

Chevrolet Camaro оснащен 6,2-литровым двигателем V8, который выдает 650 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Все это передается на задние колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Общий вес автомобиля составляет 1656 кг.

Ford Mustang, представленный в гонке, имеет 5,0-литровый V8 с наддувом на 735 л.с. и 690 Нм крутящего момента. Его шестиступенчатая автоматическая коробка передач также приводит в движение задние колеса. Хотя этот автомобиль тяжелее Camaro, потому что его вес 1775 кг.

В Dodge Challenger SRT установлен 6,4-литровый двигатель V8, выдающий 650 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Как и Camaro, он использует восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, которая также движет задние колеса. Это самый тяжелый масклкар на треке — 1900 кг.

В первом заезде на 402 метра победил Ford Mustang, но в следующих гонках самым быстрым оказался Chevrolet Camaro. Когда автомобили стартовали на скорости 50 км/ч первым стал также Camaro. В тестировании на тормозной путь победил Mustang. А Dodge Challenger проиграл во всех соревнованиях.

Ранее сообщалось, что автомобиль "Формулы-1" посоревновался в гонке с тюнингованный Lamborghini Huracan и Nissan GT-R.

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