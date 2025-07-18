Британцы разработали "монстра" на колесах: что о нем известно

Электросамокат

Реклама

В Великобритании представили электросамокат нового поколения Turbo, который может разогнаться до безумных 100 миль в час (160 км/ч). И хотя это транспорт будущего, вызовов у него не меньше амбиций.

Об этом пишет Daily mail.

Его уже окрестили «монстром» — как из-за характеристик, так и из-за противоречивой реакции общества. Электросамокат Turbo создала британская компания Bo, потратившая 18 месяцев на разработку транспортного средства. Новинка оснащена двухмоторной силовой установкой мощностью 24 000 Вт и аккумулятором емкостью 1800 Втч — этого хватит, чтобы зарядить 1500 iPhone одновременно или преодолеть до 150 миль без подзарядки.

Реклама

Максимальная протестированная скорость — 135 км/ч (85 миль/час). Но компания не останавливается: новой целью является рекорд более 160 км/ч, который должны зафиксировать представители Книги рекордов Гиннесса.

«Turbo — это не просто электросамокат. Это часть нашей миссии по выведению этих футуристических электромобилей на новый уровень. Мы поняли, что создали монстра», — сказал CEO компании Bo Оскар Морган.

Первые тестовые заезды проходили на легендарном треке в Гудвуде. За рулем был профессиональный гонщик Тре Уайт. Электроскутер продемонстрировал поразительную управляемость и стабильность на высоких скоростях, что для такого транспорта — редкость.

Однако Turbo вряд ли станет массовым. Базовая цена — $29 500 (21 950 фунтов стерлингов). Кроме того, купить его смогут только избранные: желающие должны пройти предварительный отбор, заполнив анкету со своим опытом вождения на сайте производителя.

Реклама

Презентация «монстра» совпала с кампанией Crimestoppers против незаконного использования электросамокатов, мопедов и электровелосипедов.

«Мы услышали от многих людей, что они испытывают страх и угрозу из-за роста нелегальных поездок», — отметила Анджела Паркер, менеджер Crimestoppers. По ее словам, это не только вопрос безопасности, но и вред для окружающей среды.

Следовательно, возникает парадокс: пока одни создают технические шедевры на колесах, другие борются с их последствиями на улицах. Правительство Великобритании уже обсуждает ужесточение правил для микромобильности, включая просмотр разрешенных скоростей. А пока Turbo готовится к мировому рекорду — общественность готовится к новой волне дискуссий.

Напомним, в Одессе был замечен уникальный внедорожник — один из первых в Украине экземпляров элитного гибридного BYD Yangwang U8. Это флагманская модель премиального суббренда BYD, которая официально не продается в Украине, а поступает только через неофициальных дилеров. Стоимость такого авто составляет примерно 9 миллионов гривен.

Реклама