Бросили вызов Tesla: Volkswagen сделал громкое заявление по производству электромобилей

Немцы намерены стать лидером этого сегмента.
Компания Volkswagen готовится к серьезной электрификации своих моделей.
Об этом сообщает CNBC.
Немецкий автопроизводитель, который недавно представил свою стратегию развития "зеленого" транспорта, заявил, что к 2030 году на автомобили на батарейках будет приходиться половина его мировых продаж. Более того, к 2025 году он стремится обогнать Tesla по продаже автомобилей в этом сегменте.
"Мы поставили перед собой стратегическую цель — стать лидером мирового рынка электромобилей — и мы на правильном пути", — сказал генеральный директор VW Group Герберт Дисс.
Заглядывая в будущее, Volkswagen Group стремится к тому, чтобы к 2040 году большинство автомобилей концерна не производили выбросов на всех основных рынках, в то время как сама компания стремится к климатической нейтральности к 2050 году.
Немецкий концерн постепенно откажется от платформ для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в ближайшее десятилетие, а единственная электрическая платформа компании, получившая название Scalable Systems Platform (SSP), должна дебютировать у преемника флагманского седана Audi A8, который должен быть запущен в 2026 году.
Немецкая группа также вкладывает значительные средства в батареи и представит унифицированную конструкцию аккумуляторных элементов, которая сократит расходы на 50% по сравнению с их нынешним уровнем. Этот аккумуляторный элемент будет проводиться на шести заводах во всей Европе.
Ранее рассказывалось о том, что Volkswagen придумал необычный способ зарядки электромобилей.