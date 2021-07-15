Бросили вызов Tesla: Volkswagen сделал громкое заявление по производству электромобилей

Немцы намерены стать лидером этого сегмента.

Компания Volkswagen готовится к серьезной электрификации своих моделей.

Об этом сообщает CNBC.

Немецкий автопроизводитель, который недавно представил свою стратегию развития "зеленого" транспорта, заявил, что к 2030 году на автомобили на батарейках будет приходиться половина его мировых продаж. Более того, к 2025 году он стремится обогнать Tesla по продаже автомобилей в этом сегменте.

"Мы поставили перед собой стратегическую цель — стать лидером мирового рынка электромобилей — и мы на правильном пути", — сказал генеральный директор VW Group Герберт Дисс.

Заглядывая в будущее, Volkswagen Group стремится к тому, чтобы к 2040 году большинство автомобилей концерна не производили выбросов на всех основных рынках, в то время как сама компания стремится к климатической нейтральности к 2050 году.

Также читайте В Volkswagen жестко высказались относительно водородных автомобилей

Немецкий концерн постепенно откажется от платформ для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в ближайшее десятилетие, а единственная электрическая платформа компании, получившая название Scalable Systems Platform (SSP), должна дебютировать у преемника флагманского седана Audi A8, который должен быть запущен в 2026 году.

Немецкая группа также вкладывает значительные средства в батареи и представит унифицированную конструкцию аккумуляторных элементов, которая сократит расходы на 50% по сравнению с их нынешним уровнем. Этот аккумуляторный элемент будет проводиться на шести заводах во всей Европе.

Ранее рассказывалось о том, что Volkswagen придумал необычный способ зарядки электромобилей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку