Брутальный дизайн и новый уровень экологичности: KIA представила обновленную версию гибридного кроссовера

Новый Kia Niro нацелен на экологию и удобство вождения.

Совершенно новый Kia Niro презентовали на международном автосалоне Mobility Show 2021 в Сеуле. В этом автомобиле сделали ставку на дизайн и новый уровень экологичности.

Об этом представители KIA сообщили на своем официальном сайте.

Корейские дизайнеры поработали очень хорошо. Передняя часть кузова получила очень интересные линии. Уже фирменная "тигровая" форма решетки — это визитная карточка автомобилей KIA нового поколения. Над оптикой тоже поработали неплохо. Узкие Led фары дополнены новейшими ходовыми огнями – все соответствует канонам ХХІ века.

Маркетологи тоже приложили свою руку к новинке. Kia Niro была построена в соответствии с философией дизайна компании Opposites United, которая воплощает в себе дух "радости за разум". Цвет, дизайн и выбранные материалы вдохновлялись только природой. Поэтому баланс между экологически ответственным подходом и ориентацией на будущее идеален.

Также большое внимание уделили аэродинамике автомобиля. Широкая задняя стойка усиливает воздушный поток, а задние фонари в виде бумеранга перенаправляют его в правильном направлении.

Чтобы подчеркнуть "зеленое" направление, было решено использовать переработанные материалы внутри салона. Обшивка потолка сделана из переделанных обоев, сиденья – из специального чистого полиуретана с добавлением листьев эвкалипта, а на дверных панелях используется краска, не содержащая бензола, толуола и изомеров ксилола.

Не смотря на все нововведения Kia Niro остался комфортным и нацеленным на водителя. Большой дисплей, много опций и комфортный салон – все что нужно для современного автомобилиста.

Но самое главное в новом кроссовере Kia Niro – это линейка агрегатов. Со следующего года все желающие могут приобрести автомобиль с двигателями: гибридный HEV, гибрид с возможностью зарядки PHEV и полностью электрический EV. Именно эти нововведения делают Niro экологичными и значительно уменьшают негативное влияние автомобиля на экологию.

Напомним, что большинство автомобильных компаний пытаются сделать свой транспорт экологичным, компания Renault презентовала две интересные новинки, работающие на водороде.