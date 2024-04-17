Будет ли дефицит горючего и взлет цен на него из-за проблем с электричеством: ответ эксперта

Эксперт уверяет, что дефицита бензина и дизеля не будет, но бочонок горючего "про запас" никогда не помешает.

Российские оккупанты продолжают атаковать энергетические объекты Украины, в результате чего растет спрос на бензин. Украинцы опасаются, что на фоне этих ударов и угрозы блекаутов цены на горючее снова подскочат вверх.

Будет ли в Украине дефицит горючего из-за российских атак на энергетику и вырастут ли цены на него, рассказал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

"Некоторые интересуются покупкой талонов на АЗС, но более чем на 4 месяца сети фиксировать цену не хотят. Люди нервничают. Пожалуйста, не тратьте на эти волнения свои нервы ", – призывает эксперт.

По его словам, с тех пор, как в 2022 году была построена новая система обеспечения нефтепродуктами, рынок живет в состоянии перманентного профицита всех видов горючего. Иногда оптовые цены продажи даже ниже себестоимости.

"В последнее время эта "болезнь" обострилась. Одни конторы банкротятся, на их место сразу приходят другие. Должен признаться, но мне не знакомы 80% названий текущих импортеров дизтоплива и сжиженного газа. Это сотни компаний, кто они", – пишет Куюн.

При этом он отметил, что перенасыщение рынка горючим происходит на фоне заблокированной польской границы, а также продолжающихся атак по нефтебазам.

"Поэтому представить ощутимый дефицит бензина, а тем более дизеля мне очень сложно. Есть где покупать, есть чем привезти. Что касается цен, то их взлет может произойти только из-за недостатка, которого не ожидается и не прогнозируется", – уверяет экссерт.

В то же время эксперт предупредил, что возможен как рост, так и снижение цен из-за колебаний мирового рынка, потому что все покупается именно по мировым ценам. Но здесь спрогнозировать сложно.

"Сейчас россияне заливают рынок нефтью, избыток которой образовался из-за сами знаете что (эксперт намекает на атаки Украины по российским НПЗ. – Ред.). Нефть уже дешевеет. Правда, не на снижение цен играет курс доллара, который приближается к 40. Горючее будет, трагического роста я лично не прогнозирую.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко рассказал, возможны ли блекауты в Украине из-за массированных ударов РФ. По его словам, украинцам нужно готовиться к любым сценариям весной и летом.

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