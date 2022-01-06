Будущее уже здесь: BMW научила новый электромобиль моментально изменять цвет кузова (видео)

Нужно только нажать кнопку.

Компания BMW разработала уникальную функцию для своего нового электромобиля – iX Flow .

Об этом сообщает Carscoops.

Так, на открывшейся в США выставке потребительской электроники CES-2022 немецкий автопроизводитель представил концепт iX Flow с технологией E Ink. Автомобиль покрыт специальной "электронной бумагой", изменяющей цвет на противоположный под воздействием электрического поля.

Официальной демонстрации технологии пока не было, однако ее работу показал один из пользователей Twitter. В ролике показана темно-серая машина, которая внезапно через пару секунд становится белой. Изменение цвета выглядит футуристично, может даже показаться, что при создании ролика использовалась компьютерная графика.

This color changing @BMWUSA #iX is wild! Это apparently очень чувствительные симптомы, которые они имеют backup в трейлере в случае этого одного gets too hot/cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY — Out of Spec Studios (@Out_of_Spec) January 4, 2022

По мнению дизайнеров компании BMW, технология E Ink позволит в будущем расширить возможности персонализации автомобилей. Электрофоретическая технология, стимулируемая электрическими сигналами, выводит на поверхность пигменты разных цветов, вследствие чего кузов приобретает желаемый цвет. Инновационная технология E Ink открывает новые способы изменения внешнего вида автомобиля в соответствии с эстетическими предпочтениями владельца, условиями окружающей среды или даже функциональными требованиями. По мнению дизайнеров BMW, технология может быть реализована как снаружи, так и внутри будущих серийных автомобилей.

Принцип действия "электронной бумаги" основан на явлении электрофореза – перемещение мелких частиц под воздействием электрического поля. Между двумя слоями пленок-электродов размещена жидкость с окрашенными частицами, выполняющими роль пикселей. Белые частицы имеют положительный заряд, а темные – отрицательные. При пропускании через электроды тока частицы всплывают или наоборот погружаются в зависимости от заряда.

Возможность изменения цвета кузова и элементов салона поможет снизить потребление энергии в автомобиле, направленной на обеспечение климатического комфорта в салоне. По причине того, что белая поверхность отражает гораздо больше солнечного света, чем черная, изменение цвета поверхности позволит снизить расходы на охлаждение летом. В холодное время года темный кузов поможет поглощать больше тепла от солнца. В обоих случаях выборочное изменение цвета поможет сократить расход энергии для охлаждения или обогрева автомобиля, а в электромобиле это будет способствовать увеличению запаса хода.

Читайте также:

Баварские инженеры представили новый электрический кроссовер BMW iX M60

Баварцы презентовали ”убийцу” Mercedes EQS: что известно о новом BMW i7