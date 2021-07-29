Будут ли с киевлян брать деньги за парковку во дворах: в Киевтранспарксервисе объяснили нюансы

Будут ли с киевлян брать деньги за парковку во дворах: в Киевтранспарксервисе объяснили нюансы

В столице никаких платных стоянок во дворах пока не устраивают, отметил Евгений Псел.

В Киеве в последнее время идут разговоры о планах местных властей собирать средства с автомобилистов, которые паркуют машины у своих домов. Но сейчас речь идет только о монетизации участков со знаком "платная парковка".

Если в будущем в столице и начнут организовывать платные стоянки на придомовых территориях, то исключительно на коммунальной земле. Об этом рассказал заместитель директора КП "Киевтранспарксервис" Псел в эфире "Громадського радіо".

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"Киевтранспарксервис" подотчетен и подконтролен Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА. Пока никакой информации по обустройству парковок во дворах мы не получали. Никаких платных парковок на придомовых территориях предприятие не обустраивает", — подчеркнул Псел.

Ранее советник заместителя председателя КГГА Виталий Селик заявлял, что в Киеве рано или поздно всем владельцам автомобилей придется платить за стоянку во дворе. "Купив автомобиль, вы должны быть готовы к тому, что за парковку придется платить. Покупка не означает, что вы автоматически получаете право на бесплатное пользование участком территории площадью в 10 квадратных метров", — считает Селик.

Напомним, на днях в некоторых СМИ появилась информация, якобы в Киеве станут платными стоянки во дворах. Но тариф на парковку, который начал действовать с 1 июля, касается только парковки на уже отведенных местах и стоянках: в центре это стоит 35 гривен, вблизи от центра и возле рынков, метро и других общественных мест — 25 гривен в час. Час парковки в спальных районах стоит пять гривен.

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