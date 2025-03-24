Будут ли штрафовать водителей за благодарность "аварийкой" — адвокат ответил

Прямой запрет использовать предупреждающие сигналы другим способом, чем это прямо прописано в ПДД – нет

В Украине водителей за неправильное использование упреждающих сигналов могут штрафовать.

Однако нет юридических оснований выписывать штраф водителю авто за "благодарность аварийкой". Об этом рассказал адвокат Вадим Володарский на своей странице в Facebook.

Адвокат отметил, что о реальных случаях привлечь водителей к ответственности за благодарность аварийкой ничего не известно. Также, он разъяснил, что в новостях, которые распространяют СМИ, идет ссылка на часть 2 статьи 122 КоАП Украины.

По разъяснению Володарского соответствующая статья сообщает, что "нарушения правил пользования предупредительными сигналами" могут штрафовать только "при начале движения или изменении его направления".

"При не включении сигналов поворота при маневре. Использование сигналов "не по назначению", в том числе как "благодарности", а также и предупреждение встречных, и за пределами населенных пунктов без фар (а ближний свет в таком случае относится к предупредительным сигналам (п.9.1"г", п.9.8 ПДР). ние предусматривает только предупреждение», – разъяснил адвокат.

Прямого запрета использовать предупредительные сигналы другим способом, чем это прямо прописано в ПДД – нет. В частности, "благодарность или прощение аварийкой" среди таковых.

Адвокат отметил, что если будут попытки штрафовать водителей за "благодарность аварийкой", то такое постановление полицейских следует обжаловать в суде.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, за какие номерные знаки на авто у водителей могут забрать права.

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