Bugatti выпустила лимитированную версию гиперкара Chiron, который способен разгоняться до 500 км/ч

Весь тираж разошелся за считанные дни.

Французская компания Bugatti выпустила лимитированную версию гиперкара Chiron под индексом "Super Sport 300+".

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Два года назад слегка модифицированный Bugatti Chiron установил рекорд максимальной скорости, показав 490,484 км/ч. Позже французский бренд объявил, что будет выпущена ограниченная серия таких автомобилей с обозначением Super Sport 300+ в честь 110-летия Bugatti.

Как следствие, производитель объявил, что юбилейных скоростных гиперкаров будет собрано ровно 30 и назначил за Chiron Super Sport 300+ немалую цену в 3,5 миллиона евро, что не помешало клиентам раскупить весь тираж за считанные дни.

Bugatti решила устроить фотосессию. в которой приняли участие восемь подобных моделей. Конечно со стороны это выглядит довольно эффектно.

Bugatti

Отметим, что зашифрованное в названии гиперкара — 300+ это скорость 490 км/ч в милях. Установление рекорда на трассе Ehra Lessien в сентябре 2019 года стало возможным, благодаря модификациям 8-литрового квад-турбо W16 оригинального Chiron. Монструозному двигателю улучшили тепловыделение, а также доработали турбины и провели сопутствующие модификации, в результате которых отдача двигателя возросла на 100 лошадиных сил - до 1 600.

Ранее рассказывалось о том, что Bugatti вывел на испытания свой гиперкар.

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