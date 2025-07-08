Бум китайских электрокаров убивает более слабых: сколько производителей переживут конкуренцию

Бум электромобилей заставляет производителей снижать цены, что убивает более слабые компании / © Associated Press

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Согласно новому исследованию, из 129 местных автомобильных компаний, существующих в Китае, только 15 смогут остаться финансово жизнеспособными до 2030 года. Китай ждет неизбежная жесткая консолидация на рынке электромобилей , где уже сотни стартапов прекратили свое существование.

Об этом сообщает Carscoops со ссылкой на отчет консалтинговой фирмы AlixPartners.

Жесткая консолидация рынка

Китайская автомобильная промышленность превратилась в значительную силу, но ее EV-сегмент сталкивается с серьезными вызовами. В 2018 году, по оценкам, более 500 компаний в Китае разрабатывали и планировали производить новые энергетические транспортные средства. Многие так и не смогли начать деятельность и быстро закрылись.

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По состоянию на 2024 год в Китае продавали новые энергетические транспортные средства только 129 компаний. По прогнозам консалтинговой фирмы AlixPartners, только 15 из них останутся финансово жизнеспособными до 2030 года.

Хотя компания не назвала конкретные бренды, которые, как ожидается, будут преуспевать, эти 15 компаний могут составить примерно 75% всего рынка электромобилей и плагин-гибридов Китая. Некоторые из них уже достигли полной годовой доходности.

Стивен Дайер, руководитель автомобильной практики AlixPartners в Азии, отмечает, что некоторые местные правительства могут поддерживать нежизнеспособные компании, чтобы защитить рабочие места и экономику.

Интенсивная конкуренция и быстрые инновации

Китай является одним из наиболее конкурентных рынков новых энергетических транспортных средств в мире. Он переживает ожесточенную ценовую войну. Его быстрота инноваций постоянно обновляется новыми силами. Такая среда способствует значительным прорывам в технологиях и эффективности затрат, но также усложняет для многих предприятий достижение устойчивой доходности», — заявил Дайер.

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Известно, что в марте всего три бренда электромобилей в Китае, по внешним оценкам, достигли доходности. Это BYD, Li Auto и Seres Group, в которую входят бренды Seres, Aito и Landian. Некоторые другие местные компании приближаются к доходности, включая Zeekr, Xpeng и Leapmotor.

Конкуренция заставляет производителей постоянно снижать цены, что выгодно для потребителей, но крайне разрушительно для маржи компаний. Это неизбежно приведет к тому, что многие более слабые игроки исчезнут с рынка.

Напомним, недоверие к батареям тормозит рынок подержанных электромобилей во Франции, эксперты Carly составили рейтинг надежности , чтобы развеять сомнения покупателей.