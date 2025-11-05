Бум на б/у шины в Украине: как не купить "бомбу" на колесах

Шины / © pixabay.com

Механики и эксперты по безопасности предупреждают: даже если шина выглядит хорошо, ее старый возраст и невидимые повреждения могут привести к внезапным авариям.

Об этом пишет Moto.

По данным Motointegrator и Continental, резина стареет даже тогда, когда автомобиль просто стоит в гараже. С годами она теряет упругость, а волокна стают хрупкими — это увеличивает риск взрыва на ходу.

Эксперты ADAC отмечают, что проблемы с шинами являются одной из основных причин ДТП на высокой скорости. Изношенные или слишком старые шины могут привести к потере контроля во время резкого маневра или торможения.

Восстановленные шины: безопасны ли

На рынке растет количество восстановленных шин, рекламирующихся как «новые». На самом же деле структура резины часто уже изношена. Если связки между резиновыми и стальными слоями ослаблены, это может привести к вибрации, перегреву или даже отслоению протектора.

Безопасными считают только соответствующие стандартам ЕЭК ООН №108 или №109 и изготовленные сертифицированными компаниями.

Специалисты советуют: если полный комплект новых шин слишком дорог, стоит приобрести хотя бы две новые и установить их на ведущую ось. Это гораздо безопаснее, чем использовать подержанную резину неизвестного происхождения.

Цены на шины в Украине 2025

Премиум (R17) — от 3800 до 6500 грн за штуку

Средний класс (R16) — 2500-4000 грн

Бюджетные (R15) — 1800-3000 грн

Подержанные (R16) — 1000–2000 грн

Эксперты подчеркивают: шины — это не просто расходы, а инвестиция в безопасность водителя и пассажиров.

Напомним, срок службы автомобильных шин можно значительно продлить, соблюдая ключевые правила ухода. Эксперты советуют ежемесячно проверять давление (по инструкции авто, а не данным на шине), производить ротацию колес каждые 8-10 тыс. км и своевременно проверять развал-схождение. Кроме того, на преждевременное «убийство» резины фатально влияет агрессивный стиль езды, неправильное сезонное хранение и возраст шин, теряющих эластичность уже через 5-6 лет, независимо от глубины протектора.