Бум на подержанные машины и популяризация электрокаров: как украинцы вели себя на авторынке в 2021 году и что покупали

Бум на подержанные машины и популяризация электрокаров: как украинцы вели себя на авторынке в 2021 году и что покупали

Не смотря на кризис, украинцы продолжают покупать автомобили.

Автомобильный рынок Украины он как маленький ребенок – постоянно капризничает, имеет изменчивое настроение и за ним постоянно нужно наблюдать. Из-за кризиса с полупроводниками ситуация стала еще менее стабильной. Новых автомобилей в автосалонах становится все меньше, а покупателей стало больше, поэтому не удивительно, что продавцы начинают поднимать цены.

Но, несмотря на все проблемы, украинцы продолжают покупать автомобили, как новые так и подержанные. ТСН.Авто подготовил для вас статистику автомобильного рынка и выделил самые активные месяцы в году, когда наши водители покупают больше всего авто.

Если вы думаете, что из-за кризиса украинские автосалоны скоро обанкротятся и прекратят свою работу, то вы очень ошибаетесь. Несмотря на безумные задержки с поставками новых автомобилей, дилерам удается находить и продавать новенькие авто. Самым прибыльным месяцем для автосалонов стал апрель. В этом месяце украинцы приобрели 10 022 новых автомобиля, например, в 2020 году этот показатель был значительно скромнее – 3 664 автомобиля.

Большая часть проданных автомобилей имела на капоте эмблему – Toyota. Японцы собрались и максимально уменьшили задержки поставок и получили за это неплохой заработок. Если даже сейчас просмотреть все предложения из автосалонов, можно увидеть, что именно у Toyota много моделей есть.

С подержанными автомобилями также интересна ситуация. Украинцы, как почувствовали, что на рынке автомобилей начались "качели" бросились покупать авто. Больше всего продали автомобилей в ноябре – всего было зарегистрировано 146 696 автомобилей. Если сравнивать с 2020 годом, то количество продаж выросло на сумасшедшие 42.9%. Бестселлером на нашем рынке подержанных автомобилей стал– Volkswagen Passat их за месяц приобрели 6924 авто.

Также некоторые украинцы начали заглядываться и на электрокары. Больше всего их покупали в октябре, тогда удалось реализовать 1595 машин. Также следует помнить, что рынок электрокаров в Украине на 48% состоит из автомобилей пригнанных из-за границы. Неудивительно, что именно Nissan Leaf стал самым популярным авто.

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