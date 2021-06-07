Быстрее Bugatti: электрокар Tesla установил новый рекорд скорости

Эта модель только готовится выйти на рынок.

Электрокар Tesla Model S Plaid стал самым быстрым серийным автомобилем в истории.

Об этом сообщает Electrek.

Так, на днях этот автомобиль установил новый рекорд времени прохождения дистанции в четверть мили (402 метра, прим.). Отмечается, что это расстояние самая мощная версия электромобиля Tesla Model S преодолела за 9,2 секунды. Рекордный заезд прошел на трассе Famoso Raceway в Бейкерсфилде, штат Калифорния. Автомобиль не подвергался никаким модификациям, а результат подтвержден известным автолюбителем Джеем Лено.

Интересно, что прототип Tesla Model S Plaid на дистанции в 402 метра разогнался до 243 км/ч. Для сравнения, значительно дорогой автомобиль Bugatti Chiron Sport аналогичную дистанцию преодолел за 9,4 секунды при максимальной скорости 254,3 км/ч, но таких гиперкаров было выпущено всего 500 экземпляров, и стоят они существенно дороже новинки Tesla, котораz будет продаваться примерно за 120 тысяч долларов.

Ранее в десять секунд на указанном отрезке укладывались далеко не все. Так, например, это все тот же Bugatti Chiron Sport с показателем в 9,4 с, Porsche 918 Spyder с 9,7 с, McLaren P1 нужно 9,8 с, а Bugatti Veyron Super Sport и McLaren 720S с трудом уложились в 9,9 с.

Добавим, американская компания официально заявила, что ее Tesla Model S Plaid может разогнаться до максимальных 320 км/ч, а на то, чтобы преодолеть первую отметку в 100 км/ч ему нужно всего 1,99 секунды. Это не сказалось на запасе хода, поскольку электрокар способен преодолеть до 624 км на одной зарядке батареи.

Ранее рассказывалось о том, что водородный электрокар Hyundai установил мировой рекорд самой длинной дистанции.

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