Быстро ржавеющие авто: неожиданные модели попали в список

Современные автомобили все чаще теряют устойчивость к коррозии уже через несколько лет после покупки, несмотря на развитие технологий защиты кузова. К таким выводам пришли на основе технических осмотров в Германии.

Об этом сообщило издание Auto Swiat.

Согласно анализу Немецкой технической ассоциации (GTU), до второго техосмотра проблема ржавчины обычно остается незначительной. В то же время после пяти лет эксплуатации ее распространенность резко возрастает. Через десять лет примерно 13% автомобилей имеют видимые следы коррозии, а около 10% — серьезные или очень серьезные повреждения.

Специалисты объясняют это изменениями в подходах к производству. Ранее полное цинкование кузова значительно снижало риск ржавчины, однако сейчас производители все чаще используют частичные или более дешевые решения. Это связано с экономией средств и жесткой конкуренцией на рынке. В результате защитные свойства кузова могут существенно снижаться уже в первые годы эксплуатации.

В то же время современные автомобили все еще оснащают различными средствами антикоррозионной защиты — лакокрасочными покрытиями, воском, пластиковыми элементами в колесных арках. Однако эти решения не всегда обеспечивают длительный эффект, особенно без полного цинкования металла.

Отдельную проблему составляет то, что коррозия часто начинается незаметно. Окисление металла обычно возникает в скрытых частях кузова — в полостях или труднодоступных местах. Из-за этого владельцы могут долгое время не подозревать о повреждениях, а при стандартном осмотре их не всегда удается обнаружить.

Среди автомобилей возрастом до пяти лет, которые чаще всего демонстрируют признаки коррозии, в отчетах GTU фигурируют: Lada 4×4, Opel Combo, Skoda Rapid, Ford Galaxy, Ford EcoSport, Ford Transit/Tourneo, Nissan Micra, Suzuki Jimny, Seat Ibiza и Dacia Duster.

В категории десятилетних автомобилей в перечень входят Lada 4×4, Ford Transit/Tourneo, Fiat Doblo, Seat Exeo, Opel Combo, Audi A1, Peugeot 206, Alfa Romeo MiTo, Opel Vivaro и Chevrolet Captiva. Часть моделей в этом списке стала неожиданностью для экспертов, в частности Audi A1.

Для автомобилей старше 10 лет перечень моделей с самыми высокими рисками коррозии включает Ford Transit/Tourneo, Lada 4×4, Seat Alhambra, Ford Galaxy, Suzuki Baleno, Suzuki Jimny, Daihatsu Cuore, Charade и Mira, Opel Vectra, Subaru Legacy и Ford Ka.

Эксперты отмечают, что коррозия — это не только вопрос внешнего вида или стоимости перепродажи. Поражение металла, особенно несущих элементов, может влиять на общую безопасность транспортного средства.

Напомним, даже дорогой антикор не спасет кузов авто от коррозии, если допустить ошибки при его нанесении — именно они могут значительно ускорить разрушение металла.