«Чаще ломаются»: механики назвали две худшие марки автомобилей

Автомеханик / © pixabay.com

Автомеханики из США назвали две марки автомобилей, которые, по их мнению, чаще всего ломаются и нуждаются в ремонте. Речь идет о General Motors (GM) и Chrysler.

Об этом пишет BestLife.

General Motors

По словам специалистов, у GM массово возникают проблемы с двигателями, особенно с 6.2-литровыми V8. В них часто выходят из строя подшипники, поршни и другие важные детали. Также есть замечания к двигателю 3.6 V6, который устанавливают во многие модели — его считают ненадежным.

В апреле 2025 года GM отозвала почти 600 тысяч внедорожников и пикапов из-за риска внезапной остановки двигателя, что может привести к аварии.

В мае компания отозвала еще 62 468 авто из-за дефекта тормозной системы — в частности, из-за короткого замыкания, которое может привести к возгоранию.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) рекомендовала владельцам не парковать эти авто в гаражах или возле зданий, пока не будет устранена проблема.

Chrysler

Автомобили марки Chrysler также попали в список самых плохих. По словам механиков, новые автомобили часто испытывают проблемы с электроникой, а поломки начинаются уже через несколько месяцев после покупки.

Один из механиков в шутливой форме заявил: «Худший автомобиль 2025 года? Любой Chrysler».

В июне 2025 года отозвано 250 600 минивэнов Pacifica и Voyager (2022–2025 гг.) из-за неисправных боковых подушек безопасности. Хотя подушки и срабатывают, давление у них может быть недостаточным для полной защиты пассажиров.

