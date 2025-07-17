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Части водителей нужно получить еще один документ для поездок за границу — что известно
С 20 августа украинским водителям для международных перевозок нужен Код 95. Это подтверждение квалификации, которую можно получить после обучения.
С 20 августа 2025 года для международных перевозок водителям из Украины обязательно нужно иметь так называемый «Код 95» — квалификационную карточку, которая подтверждает прохождение специального обучения и наличие компетенций.
Об этом сообщило издание PMG.
Сейчас еще продолжается переходный период, во время которого водители могут пройти курсы и сдать экзамен. Карточка дает право перевозить крупногабаритные грузы и пассажиров за пределами Украины. В стране уже работает около 20 аккредитованных центров, где проводится такое обучение. Для опытных водителей курсы длятся неделю, а для тех, кто получил права после 2021 года — до двух месяцев.
Записаться на курсы можно онлайн — теорию разрешено проходить дистанционно. Практическую часть сдают очно. Для регистрации нужно предоставить копии паспорта с указанием места регистрации и водительского удостоверения, ИНН и одну фотографию.
«Нововведение для водителей призвано сделать перевозки более безопасными, ведь на курсах предоставляют информацию о различных ситуациях во время поездки и как из них выйти. Сейчас есть информация, что при наличии квалифицированной карточки водителю легче проходить границу и вообще в странах ЕС меньше будет проверок», — говорится в материале.
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