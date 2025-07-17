Грузовики / © Министерство инфраструктуры Украины

Реклама

С 20 августа 2025 года для международных перевозок водителям из Украины обязательно нужно иметь так называемый «Код 95» — квалификационную карточку, которая подтверждает прохождение специального обучения и наличие компетенций.

Об этом сообщило издание PMG.

Сейчас еще продолжается переходный период, во время которого водители могут пройти курсы и сдать экзамен. Карточка дает право перевозить крупногабаритные грузы и пассажиров за пределами Украины. В стране уже работает около 20 аккредитованных центров, где проводится такое обучение. Для опытных водителей курсы длятся неделю, а для тех, кто получил права после 2021 года — до двух месяцев.

Реклама

Записаться на курсы можно онлайн — теорию разрешено проходить дистанционно. Практическую часть сдают очно. Для регистрации нужно предоставить копии паспорта с указанием места регистрации и водительского удостоверения, ИНН и одну фотографию.

«Нововведение для водителей призвано сделать перевозки более безопасными, ведь на курсах предоставляют информацию о различных ситуациях во время поездки и как из них выйти. Сейчас есть информация, что при наличии квалифицированной карточки водителю легче проходить границу и вообще в странах ЕС меньше будет проверок», — говорится в материале.

Напомним, ранее мы сообщали, как правильно платить штрафы за ПДД, чтобы не потерять права и деньги.