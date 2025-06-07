Чайный пакетик в салоне авто: простой трюк может спасти от штрафа более 120 000 грн

Водитель / © Pexels

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Британские экспертыпо безопасности на дороге призывают водителей оставлять в автомобилях чайные пакетики. Этот простой и дешевый трюк может уберечь от крупного штрафа в размере до £2,500 (более 120 тысяч гривен) и штрафных баллов в водительском удостоверении.

Об этом пишет Express.

В чем суть

Конденсат на лобовом стекле — распространенное явление даже в летний период, особенно в прохладные утра или при высокой влажности в салоне. Запотевшие окна снижают обзор и создают серьезную опасность на дороге, из-за чего нарушается Правило 229 Дорожного кодекса Великобритании, которое требует от водителей обеспечить полную видимость перед началом движения.

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«Чайные пакетики, особенно черного или зеленого чая, естественно впитывают влагу. Они — экологичное и доступное решение для борьбы с избыточной влажностью в салоне авто», — объясняет эксперт по авто DFP Experts Бен Питчер.

Хотя чайные пакетики не заменят профессиональные осушители воздуха, они могут стать эффективным бытовым способом борьбы с незначительной влажностью.

Чем грозит игнорирование запотевших окон

Если водитель отправится в путь с запотевшим лобовым стеклом, он рискует не только получить штраф в размере до £2,500, но и потерять три балла в водительских правах за создание опасной ситуации на дороге.

Как это работает

Чтобы уменьшить уровень влажности в авто, достаточно положить несколько сухих чайных пакетиков в бардачок, под сиденье или на приборную панель. Особенно это полезно ночью — к утру чай впитает лишнюю влагу и уменьшит риск образования конденсата.

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Другой эффективный метод — оставить в салоне небольшую миску с поваренной солью. Она тоже отлично впитывает влагу, а стоит буквально копейки.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские водители до 20 августа должны получить «Код 95». Также мы рассказывали, что это и зачем.