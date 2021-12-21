Чего не следует делать при прогревании салона зимой: действенные советы водителям

Для того чтобы не навредить своему автомобилю, нужно придерживаться этих простых правил.

Вот и наступили настоящие морозы, если ваш железный друг ночует не в теплом паркинге или гараже, вы знаете, что это значит. Перед тем, как куда-то уехать, нужно сначала откопать свой автомобиль от снега, потом счистить лед, немного отогреть, а тогда уже можно ехать. Как показывает статистика, многие водители в этом "ритуале" допускают некоторые ошибки.

ТСН.Авто подготовил для вас советы, как не повредить своему автомобилю во время прогрева.

Вот вы подошли к своему авто и нужно начинать его чистить и большинство водителей перед тем, как начать это действие, запускают двигатель водителя, чтобы пока он занимается снегом, автомобиль прогревался, это делать нежелательно. Ведь когда авто стоит на месте и работает на холостых оборотах на двигатель осуществляется большая нагрузка, давление масла при этом маленькое и на некоторых двигателях, где гильзы цилиндров сделаны из сплава силумина могут появиться царапины на стенках, а это уже первые шаги к капитальному ремонту. Правильно будет сначала очистить авто, затем начать движение и на небольшой скорости понемногу прогревать двигатель.

Если автомобиль имеет безрамочную дверь, никогда не дергайте сильно дверь, которая немного примерзла, ведь вы в мгновение ока можете остаться без стекла. В таких автомобилях при открывании двери стекло сначала немного опускается, а только потом можно открывать дверцу. Когда оно примерзло надо действовать осторожно, если в автомобиле есть опция дистанционного запуска обогревателя, то можете воспользоваться им и отогреть салон и стекло, если нет, тогда в игру вступает "дедовский" способ — небольшой чайник с теплой водой, поливаете понемногу, поливаете ею стекло и попадаете в салон.

Если вы хотите побыстрее нагреть салон, никогда не включайте вентилятор на максимум, об этом знали наши родители, но мы чего-то часто забываем. Если слишком рано включить обогрев на максимум, то двигатель будет прогреваться еще дольше, ведь все свое тепло он будет отдавать внутрь. Дайте двигателю спокойно нагреться и тогда уже можно спокойно пользоваться климат-контролем.

Владельцы дизельных двигателей должны знать, как правильно запускать свой автомобиль и не разрядить аккумулятор в ноль. Но если нет, то мы сейчас расскажем. Когда на улице температура опустилась до -15 градусов мороза, не нужно спешить запускать свой двигатель. Перед этим нужно провести простую манипуляцию. Поверните ключ, чтобы включить зажигание. У вас на приборной панели должна загореться спиралька, это значит, что запущен процесс прогрева свеч. Как только она погасла, выключайте зажигание и повторяйте этот процесс 4-5 раз. После этого автомобиль должен запуститься быстрее и легче.

Все эти советы проверены временем, и если вы прислушаетесь к ним, то ваш автомобиль вам точно поблагодарит.

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