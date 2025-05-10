Чего следует избегать при заправке автомобиля: работник АЗС назвал 5 ошибок

Заправка авто / © pixabay.com

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Нередко автомобилисты допускают серьезные ошибки во время заправки авто на АЗС, которые могут иметь неприятные последствия. Работник автозаправочной станции рассказал, чего следует избегать.

Об этом пишет UA Motors.

1. Не стоит ездить на почти пустом баке

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Как отмечается, регулярная езда с почти пустым топливным баком чревата перегревом и выходом из строя бензонасоса, а также накоплением влаги в топливной системе.

«Это вредит и вашему авто, и вашему кошельку», — акцентирует специалист.

2. Избегайте некачественного или неподходящего топлива

Следует понимать: желание сэкономить на бензине может обернуться дорогой ошибкой.

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«Некачественное топливо или горючее с более низким октановым числом, чем рекомендовано, снижает мощность двигателя и постепенно его разрушает», — объясняет работник АЗС.

3. Выбирайте только проверенные заправки

Старайтесь не заправляться на станциях с сомнительной репутацией, потому что вам могут залить горючее с примесями, которое вредит двигателю.

«Отдавайте предпочтение известным сетям с хорошими отзывами», — говорится в материале.

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4. Не переполняйте бак

Перелив горючего может вызвать утечку, нарушить работу вентиляционной системы и даже стать причиной возгорания.

«Оставляйте пространство в баке, как рекомендует производитель авто», — указывает на нюанс работник АЗС.

5. Не забывайте пистолет в баке

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Иногда некоторые водители забывают вынуть заправочный шланг. При старте может вырваться, что может повредить оборудование АЗС и спровоцировать пожар.

«Все убытки в таком случае компенсирует именно водитель», — отметил он.

Ранее мы писали о том, что заправка авто во время дождя — это мина замедленного действия. Вода в горючем, коррозия, риск поражения током и даже пожар — вот только часть последствий, которых можно избежать, просто отложив заправку на час.