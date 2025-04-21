Чем чревато нажатие на газ и тормоз одновременно: объяснение автомеханика

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Если вы пользователь АКПП, одновременное нажатие на газ и тормоз может иметь серьезные последствия.

Об этом пишет "SUV News".

"Значительный крутящий момент передается на колеса, которые одновременно удерживаются тормозами на месте. Наибольший удар при этом принимают на себя детали, отвечающие за передачу крутящего момента. В первую очередь - это гидротрансформатор и сцепление. Вы можете добиться перегрева коробки, мгновенного износа или деформации колодок и дисков. трансмиссией”, — отметил он.

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Специалист обратил внимание на то, что в городской среде такое поведение особенно опасно, поскольку пространства для торможения и маневрирования, как правило, здесь критически не хватает. Поэтому любое неправильное движение может привести к ДТП.

Автомеханики констатируют: вероятнее всего, если вы один раз случайно нажали на две педали в автомобиле с АКПП, то ничего критического не случится, конечно же, следует быстро осознать ошибку и отпустить педаль.

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