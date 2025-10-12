Чем на самом деле заправляют на АЗС: как дешевые присадки в А-95 убивают мотор и что делать

Топливо / © Pixabay

Реклама

Большинство украинских водителей уверены, что бензин А-95 является оптимальным выбором для современного авто. Однако эксперты все чаще предупреждают: качество этого горючего достигается за счет дешевых и вредных химических присадок, которые создают лишь иллюзию высокого октанового числа, а действительно медленно, но уверенно разрушают двигатель.

Об этом пишет UA.Motors.

Если двадцать лет назад октановое число 95 достигалось путем сложной и тщательной переработки нефти, то сегодня производители часто идут по удешевлению. Вместо качественного риформинга используются дешевые химические корректоры — ферроцены, марганцевые соединения, спирты и другие примеси.

Реклама

В лаборатории такой бензин может показать стандартный результат, но в реальных условиях эксплуатации эти агрессивные вещества начинают свою разрушительную работу.

Как присадки «убивают» двигатель

При сгорании вредные примеси не испаряются бесследно. Они образуют твердые отложения и нагары, которые оседают на важнейших деталях двигателя:

Свечи зажигания: на них образуется металлический налет, ухудшающий искрообразование.

Клапаны и форсунки: покрываются смолистыми отложениями, что нарушает правильное распыление топлива.

Камера сгорания: металлические частицы от присадок действуют как абразив, царапая стенки цилиндров.

Уже после 60-80 тысяч километров пробега на таком топливе двигатель может начать демонстрировать тревожные симптомы: снижение мощности, увеличение расхода горючего, ошибки в системе впрыска.

Причина ухудшения качества горючего проста — экономика. Нефтеперерабатывающим компаниям выгоднее использовать дешевые химические добавки, чем инвестировать в глубокую и дорогостоящую переработку. Рынок требует дешевого бензина, а последствия в виде дорогостоящего ремонта двигателя ложатся на плечи автовладельцев.

Реклама

Что делать водителю: практические советы

Распознать некачественный бензин «на глаз» или по запаху невозможно. Поэтому эксперты советуют соблюдать несколько простых правил, чтобы защитить свой автомобиль.

Заправляйтесь только на проверенных, сетевых АЗС с хорошей репутацией.

Сокращать интервалы технического обслуживания, в частности, чаще менять топливный фильтр.

Регулярно использовать качественные очистители топливной системы для удаления отложений.

Избегать неизвестных «no-name» заправок, которые могут продавать горючее сомнительного происхождения.

Напомним, автомобильный эксперт развенчал мифы вокруг способов заправки авто, отметив, что на проверенных АЗС финансовая разница между заправкой на определенную сумму, точное количество литров или «до полного» минимальна.

По его словам, страх «недоливания» горючего на современном оборудовании преувеличен, а в бак может уместиться больше горючего, чем заявлено, из-за его сложной формы и температуры топлива. Следовательно, выбор способа заправки зависит исключительно от удобства и привычки водителя.