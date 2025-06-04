Чем обернется для Украины атака по Крымскому мосту: эксперт ответил

Крымский мост / © Associated Press

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Россия находится в состоянии пространства после эффективных ударов Вооруженных сил Украины по стратегическим объектам — мостам и аэродромам.

Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире Киев24.

По словам военного эксперта, россияне уже обращаются к американской стороне с просьбой повлиять на Украину, чтобы ВСУ прекратили удары по критической инфраструктуре:

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«Россияне там не могут прийти в себя… и теперь обращаются к американцам, чтобы те повлияли на нас, на Силы обороны Украины — чтобы мы не били по мостам и по аэродромам», — отметил Романенко.

Он подчеркнул, что это признак того, что такие удары очень болезненны для врага:

«Это говорит о том, что очень болезненно для них. Они там в прострации. Но не надо питать иллюзий — они уже отвечают по Сумщине и Херсонщине. То, что могут сейчас», — заметил генерал.

Отдельно Романенко акцентировал, что, несмотря на информационную пропаганду РФ, например, из-за заявлений Дмитрия Медведева о «ядерном оружии», не стоит отвлекаться от сути:

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«Это для того и держат таких людей, чтобы озвучивать страшилки. А на самом деле у них еще есть средства для нанесения ударов, к сожалению. Надо быть внимательными, но и ценить высокий уровень профессионализма наших сил обороны Украины — в частности СБУ, ГУР и ССО», — подчеркнул он.

Напомним, 3 июня был нанесен удар по Крымскому мосту. Позже зафиксировали повторные взрывы у постройки.

Впоследствии спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что совершенные на переправу атаки должны усложнить для страны-агрессорки логистическое сообщение с временно оккупированным Крымом. Ведь Крымский мост имеет не только стратегическое, но и идеологическое значение для России.

Отмечается, что глава СБУ Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.

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В СБУ подчеркнули, что миновали мост прямо под водой. Уникальную операцию готовили несколько месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры моста. Что важно, первое взрывное устройство было активировано без жертв среди гражданского населения.