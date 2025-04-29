Чем опасна езда с почти пустым баком летом: шесть скрытых рисков для авто

Привычка ездить с почти пустым баком может привести к серьезным проблемам с топливной системой. / © Pixabay

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Если вы привыкли идти на АЗС только, когда загорится лампочка, а стрелка почти завалилась на «ноль», это может стать причиной преждевременного визита в СТО, особенно летом и для современных авто.

Чем чревата езда с почти пустым баком, рассказал электромобильный портал AmperCar.

«Езда с почти пустым баком в жару — прямой путь к проблемам с топливной системой. Особенно у новых авто, где насосы и форсунки очень чувствительны. Перегрев, осадок, пара — и вот уже машина не заводится в самый неожиданный момент», — отметили автоэксперты.

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Перегрев топливного насоса

В большинстве современных моделей автомобиль бензонасос расположен непосредственно в топливном баке. При такой конструкции горючее выполняет дополнительную функцию — охлаждает бензонасос.

Если уровень горючего слишком низкий, насос может перегреться, что ускоряет его износ. В жару последствия будут заметнее — шум, потеря давления, нестабильная подача горючего.

Загрязнение топливного фильтра

Со временем на дне бака накапливается осадок от некачественного горючего или коррозии. При низком уровне горючего насос поднимает эту муть, которая может забить топливный фильтр.

Если же частицы этого ила слишком малы, они могут через фильтр попасть в топливную систему и повредить форсунки. Все это усложняет работу двигателя и ведет к его ремонту.

Паровая пробка в топливной системе

В жару горючее частично испаряется. Если топлива в баке мало, топливный пар может привести к появлению «пробки», которая помешает нормальной подаче топлива в систему. Следствие — проблемы при запуске двигателя и потере мощности.

Авторы публикации отмечают, что больше всего это вредит старым автомобилям и моделям с чувствительной подачей топлива.

Преждевременная замена расходников

Когда в баке почти не остается горючего, топливный фильтр и регулятор давления работают с чрезмерной нагрузкой и полной смачиванием.

Следствием такого режима работы станет ускоренный износ и необходимость замены фильтров ранее ожидаемого.

Коррозия бака

Если автомобиль мало ездит, а горючего в нем почти нет, на стенках топливного бака может появиться конденсат. Эта влага приводит к появлению ржавчины, частицы которой затем могут попасть в топливную систему и повредить форсунки.

Это особенно опасно для дизельных автомобилей и является причиной очень дорогостоящего ремонта.

Сбои в работе автоэлектроники

Для современных моделей автомобилей постоянная езда с почти пустым баком — это прямой путь к ошибкам электроники. Такая привычка может вывести из строя датчик уровня горючего. Как следствие — неправильный расчет запаса хода и сбои в работе топливной системы.

Чтобы избежать лишних проблем, эксперты советуют не допускать падения уровня горючего ниже четверти бака, выбирать качественное топливо и своевременно заменять фильтры.

Напомним, названа «золотая середина», когда двигатель машины работает наиболее эффективно и тратит меньше всего топлива.