Чем рискует водитель, проигнорировавший приказ полицейского об остановке: подробности

В Украине взаимоотношения между водителями и правоохранителями четко регламентированы законодательством. Водители обязаны выполнять только требования полиции, которые имеют законную основу. Это правило остается неизменным при работе совместных групп полиции и территориальных центров комплектования (ТЦК) на блокпостах.

Об этом пишет «24 Канал».

Согласно статье 35 Закона Украины «О Национальной полиции» существует исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых полицейский имеет право остановить транспортное средство:

Нарушение ПДД.

Наличие явных признаков неисправности автомобиля.

Наличие информации о причастности водителя или пассажиров к правонарушениям.

Нахождение транспортного средства в розыске.

Необходимость опроса водителя или пассажиров в качестве свидетелей правонарушения.

Привлечение водителя в качестве свидетеля для оформления протоколов.

Ограничение или запрет движения, принятый уполномоченным органом.

Опасное закрепление груза.

Нарушение правил использования спецсигналов.

Проверка законности использования автомобиля с иностранной регистрацией.

Наличие информации, что в автомобиле находятся лица, самовольно покинувшие места содержания военнопленных.

Полицейский обязан сразу уведомить водителя о конкретной причине остановки. Если основание не соответствует вышеперечисленному перечню, остановка и все дальнейшие действия правоохранителя считаются незаконными.

Ответственность за игнорирование требования об остановке

Невыполнение законного требования об остановке влечет ответственность согласно статье 122-2 КУоАП. Законодательством предусмотрены следующие виды взысканий:

Наложение штрафа в размере 157 гривен.

Лишение права управления транспортными средствами сроком от 3 до 6 месяцев.

Следует отметить, что решение о лишении водительского удостоверения может быть принято исключительно судом.

В случае обжалования действий полиции или при рассмотрении дела о лишении прав, бремя доказывания ложится на правоохранителей. Полицейский должен предоставить суду убедительные доказательства того, что остановка была правомерной и основывалась на одной из 11 законных причин. В случае отсутствия таких доказательств водитель не может быть привлечен к ответственности за неостановку по незаконному требованию.

Напомним, в Украине отменили бумажные свидетельства об окончании автошкол. Кандидатам в водители больше не нужно предоставить документы об обучении при сдаче экзаменов.