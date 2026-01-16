- Дата публикации
Чем рискуют водители, которые не чистят машину от снега: эксперты назвали скрытые угрозы
Длительный простой под снегом наносит техническому состоянию авто сокрушительный удар, который затем выльется в дорогостоящий ремонт.
Зимой во дворах украинских городов часто можно увидеть автомобили, превращенные в снежные заносы. Владельцы неделями не прикасаются к ним, считая, что машина просто «отдыхает». Однако эксперты предостерегают, что зимняя «спячка» под открытым небом — это серьезное испытание для автомобиля. Холод и влага действуют медленно, но обладают разрушительной силой.
Об основных рисках для «замороженных» авто рассказывает «Автогид».
Кузов и ржавчина
В первую очередь автомобиль страдает снаружи. Снег, лежащий на машине, постоянно тает и замерзает из-за перепадов температур, образуя ледяную корку.
Лакокрасочное покрытие: лед создает микроповреждения, которые со временем превращаются в очаги коррозии.
Химическая атака: если автомобиль стоит у дороги, на него летит смесь снега и химических реагентов. Этот «коктейль» значительно ускоряет гниение порогов, колесных арок и стыков деталей.
Ходовая часть и тормоза
Влага скапливается не только сверху, но и снизу.
Тормоза: на тормозных дисках и суппортах быстро появляется ржавчина. Это может привести к тому, что тормоза просто «закиснут» или будут работать неэффективно во время первой поездки после долгого простоя.
Резиновые элементы: уплотнители дверей, дворники и сайлентблоки на морозе теряют упругость, дубеют и трескаются.
Двигатель и электроника
Наиболее коварные проблемы скрываются внутри.
Конденсат: в двигателе во время простоя скапливается влага, а рабочие жидкости (смазка, антифриз) теряют свои свойства.
Аккумулятор: на морозе батарея разряжается гораздо быстрее. Через несколько недель простоя она может «умереть» окончательно.
Электроника: талая вода может попасть под капот или даже в салон (через забитые льдом дренажные отверстия), что создает риск короткого замыкания.
Эксперты советуют регулярно очищать автомобиль от снега, даже если вы не планируете никуда ехать, и периодически прогревать двигатель.
