Чем рискуют водители, которые не чистят машину от снега: эксперты назвали скрытые угрозы

Автомобилю под снегом угрожают большая коррозия и

Зимой во дворах украинских городов часто можно увидеть автомобили, превращенные в снежные заносы. Владельцы неделями не прикасаются к ним, считая, что машина просто «отдыхает». Однако эксперты предостерегают, что зимняя «спячка» под открытым небом — это серьезное испытание для автомобиля. Холод и влага действуют медленно, но обладают разрушительной силой.

Об основных рисках для «замороженных» авто рассказывает «Автогид».

Кузов и ржавчина

В первую очередь автомобиль страдает снаружи. Снег, лежащий на машине, постоянно тает и замерзает из-за перепадов температур, образуя ледяную корку.

Лакокрасочное покрытие: лед создает микроповреждения, которые со временем превращаются в очаги коррозии.

Химическая атака: если автомобиль стоит у дороги, на него летит смесь снега и химических реагентов. Этот «коктейль» значительно ускоряет гниение порогов, колесных арок и стыков деталей.

Ходовая часть и тормоза

Влага скапливается не только сверху, но и снизу.

Тормоза: на тормозных дисках и суппортах быстро появляется ржавчина. Это может привести к тому, что тормоза просто «закиснут» или будут работать неэффективно во время первой поездки после долгого простоя.

Резиновые элементы: уплотнители дверей, дворники и сайлентблоки на морозе теряют упругость, дубеют и трескаются.

Двигатель и электроника

Наиболее коварные проблемы скрываются внутри.

Конденсат: в двигателе во время простоя скапливается влага, а рабочие жидкости (смазка, антифриз) теряют свои свойства. Аккумулятор: на морозе батарея разряжается гораздо быстрее. Через несколько недель простоя она может «умереть» окончательно. Электроника: талая вода может попасть под капот или даже в салон (через забитые льдом дренажные отверстия), что создает риск короткого замыкания.

Эксперты советуют регулярно очищать автомобиль от снега, даже если вы не планируете никуда ехать, и периодически прогревать двигатель.

