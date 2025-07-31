"Черная смерть" в моторе: как неправильная езда разрушает автомобиль

Автомобиль / © Pixabay

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Частые короткие поездки по городу и медленная езда могут стоить водителям тысячи гривен на ремонт. Эксперты компании Bumper предупреждают: такая эксплуатация авто приводит к накоплению углеродных отложений — явления, которое в среде механиков получило название «черная смерть» двигателя.

Об этом пишет Еxpress.

Как отмечают специалисты, при поездках на низких оборотах мотор не успевает прогреться до температуры, необходимой для сгорания остатков горючего. Это влечет за собой осадку сажи в клапанах, поршнях и даже выхлопной системе. Со временем это может привести к полному заклиниванию двигателя, что потребует замены агрегата — затраты будут достигать десятков тысяч гривен.

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Особенно это актуально для жителей городов, которые редко выезжают на трассу или используют авто только для коротких поездок.

«Если вы видите, что загорелась лампочка сажевого фильтра, не игнорируйте это. Простая поездка на долгое расстояние с высокой скоростью может предотвратить дорогостоящий ремонт», — советуют технические специалисты Redex Additives.

Механики также отмечают, что современные двигатели рассчитаны на периодическое функционирование на повышенных оборотах. Это не только предотвращает накопление отложений, но и улучшает смазку и циркуляцию горючего в системе.

При игнорировании предупреждений авто может перейти в так называемый «аварийный режим», что ограничивает скорость до 64 км/ч, а расходы на горючее и обслуживание вырастут в разы.

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Так что если вы хотите избежать серьезной поломки, эксперты советуют регулярно давать мотору «подышать» на трассе. Это не только сэкономит деньги, но и значительно продлит жизнь вашего автомобиля.

Напомним, резкий скрип или визг, раздающийся из-под колес, может мгновенно вызвать панику у любого водителя. Первая мысль — тормозные колодки стерты, диски повреждены, а значит дорогой ремонт. Но в действительности не все так страшно.

В большинстве случаев скрип — это не повреждение, а следствие банального загрязнения.

Метод прост: разогреть тормозную систему через несколько интенсивных, но контролируемых торможений. Эту процедуру водители называют «прожиганием тормозов».

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