Chery представила обновленную версию популярной модели с за 5 тысяч долларов

Теперь это электромобиль.

Компания Chery рассекретила в изображениях третье поколение популярного и одновременно бюджетного хэтчбека — QQ.

Ранее этот автомобиль, который очень похож на Daewoo Matiz (он же Chevrolet Spark), пользовался бешеным спросом, в том числе и в Украине. Все благодаря приемлемому дизайну и достаточно бюджетной стоимости.

Отмечается, что Chery QQ вернется на рынок в качестве электрокара. Известно также и то, что он будет иметь индекс Ice Cream. По внешнему виду он практически полностью повторяет другой китайский электромобиль — Wuling Hongguang Mini EV (последний уже успел стать самой продаваемой "электричкой" в мире за счет невероятного спроса у себя на родине), передает Autoportal.

В Chery намекнули, что машина будет ориентирована в первую очередь на молодежь, которая "хочет выделяться и заявлять о себе своими персонализированными автомобилями". Поэтому у новинки будет достаточно большая цветовая гамма.

Электрический Chery QQ получил неуклюжий трехдверный кузов с высокой оконной линией и характерными выштамповками. У него маленькие колесики и светодиодная оптика. Габариты машины составляют: 2 980 мм — в длину, 1 496 мм — в ширину и 1 637 мм — в высоту. Колесная база составляет 1960 мм.

За движение отвечает электромотор мощностью 27 л.с., его питает литий-железофосфатные АКБ. Другие характеристики пока не разглашаются, но, как ожидается, максимальная скорость нового Chery QQ составит около 100-130 км/ч, запас хода на одном заряде — 120-170 км.

Прямым конкурентом QQ станет сравним ему по габаритам и ценнику именно Mini EV от SAIC-GM-Wuling, продажи которого постоянно растут. Стоимость электрического Chery QQ должна составлять около 5 тысяч долларов.

Добавим, что оригинальный Chery QQ выпускается с 2003 года. То есть, он до сих пор находится в производстве, однако уже не так популярен, как полтора десятка лет назад. Поэтому появление электромобиля должно стать своеобразной реинкарнацией машины.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку