Chery раскрыла первые изображения дешевого электрокара на базе популярной модели

Новинка окончательно должна быть рассекречена в течение ближайших месяцев.

Китайская компания Chery показала первые фото электромобиля, который будет создан на базе популярной модели QQ.

Об этом сообщает Autohome.

Так, Chery собирается выпустить бюджетный электрокар QQ Ice Cream. Эта модель будет выпускаться в кузове трехдверный хэтчбек и, судя по изображениям, получит светодиодную оптику округлой формы. Технические характеристики модели не раскрывают. Скорее всего, максимальный запас хода не превысит 150 км.

Отметим, что ранее этот автомобиль, который очень похож на Daewoo Matiz (он же Chevrolet Spark), пользовался бешеным спросом, в том числе и в Украине. Все благодаря приемлемому дизайну и достаточно бюджетной стоимости. Теперь, собственно, настал черед его обновления.

На изображениях Chery показала части передка и кормы будущей новинки с небольшими блоками оптики с U-образными вставками, заглушкой на месте решетки радиатора и округлыми зеркалами заднего вида. На тизере QQ показан в лавандовом цвете — одном из нескольких пастельных оттенков, которые предложат для модели.

О "начинке" электрокара пока информации нет, однако известно, что им можно будет управлять со смартфона, а еще новинка даст старт экосистеме iCar с "подключенными" сервисами. Текущий Chery eQ оснащается мотором мощностью 42 киловатт-часа и может проехать на одной зарядке более 200 километров.

Chery QQ Ice Cream должен быть окончательно рассекречен в течение ближайших месяцев. Прямым конкурентом этой модели станет сравнимый ему по габаритам и ценнику Mini EV от SAIC-GM-Wuling, продажи которого постоянно растут. Стоимость электрического Chery QQ должна составлять около 5 тысяч долларов.

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