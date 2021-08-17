Не исключено его появление и в Украине.

Известная китайская компания Chery собирается выпустить миниатюрный и одновременно бюджетный электромобиль — Costin EC1.

Об этом сообщает K.Sina.

Отмечается, что новинка под названием Costin EC1 будет выпускать вновь созданный бренд Qilu Auto. Новая электрическая модель из Китая заимствовала многие решения у Chery eQ1.

С изменением дизайна произошла прибавка в габаритах. Costin EC1 заметно подрос в сравнении с "донорской" моделью. Теперь его габариты достигают 3 226 мм в длину, 1 676 мм в ширину и 1 556 мм в высоту. Размер колесной базы — 2 150 мм.

k.sina.com.cn

Движущей силой электрокара является один электродвигатель мощностью всего 34 лошадиные силы. Данных о батарее нет, но без подзарядки "электричка" сможет преодолеть около 200 километров. Сейчас Costin EC1 проходит сертификационные испытания и находится на стадии опытного производства. Полноценный старт серийного выпуска начнется в сентябре текущего года.

Учитывая, что автомобили Chery всегда пользовались популярностью на украинском рынке, то вполне вероятно, что электрическая новинка доберется и до Украины. Что касается стоимости, то за Chery Costin EC1, вероятно, будут просить около 9-10 тысяч долларов.

Ранее Chery раскрыла первые изображения дешевого электрокара на базе популярной модели.

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