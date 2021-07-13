Chery выводит на рынок обновленную версию популярной модели за 5 тысяч долларов

Теперь это уже будет электрокар.

Китайская компания Chery готовится вернуть на конвейер свою популярную компактную модель QQ.

Об этом сообщает InsideEVs.

Ранее этот автомобиль, который очень похож на Daewoo Matiz (он же Chevrolet Spark), пользовался бешеным спросом, в том числе и в Украине. Все благодаря приемлемому дизайну и достаточно бюджетной стоимости. Теперь, настал черед его обновления.

Отмечается, что Chery QQ вернется на рынок в качестве электрокара. Впрочем, производитель больше не опубликовал никакой конкретики за исключением тизера, на котором показана "злая" оптика будущей машины и логотип марки. Известно только то, что он будет иметь индекс Ice Cream.

insideevs.com

В Chery намекнули, что машина будет ориентирована в первую очередь на молодежь, которая "хочет выделяться и заявлять о себе своими персонализированными автомобилями". Поэтому у новинки будет достаточно большая цветовая гамма.

На родном рынке марки новый электромобиль появится до конца 2021 года. Прямым конкурентом QQ Ice Cream станет сравнимый ему по габаритам и ценнику Mini EV от SAIC-GM-Wuling, продажи которого постоянно растут. Стоимость электрического Chery QQ должна составлять около 5 тысяч долларов.

Также читайте Chery официально представила гибридный кроссовер Tiggo: названа стоимость

Добавим, что оригинальный Chery QQ выпускается с 2003 года. То есть, он до сих пор находится в производстве, однако уже не так популярен, как полтора десятка лет назад. Поэтому появление электромобиля должно стать своеобразной реинкарнацией машины.

Ранее рассказывалось о том, что Chery внедрила "вечную" гарантию на двигатели для своих авто.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку