Четыре ошибки водителей, которые убивают ручник в автомобиле: автомеханик объяснил, чего следует избегать

Стояночный или ручной тормоз в автомобиле играет важную роль при парковке автомобиля на неровной поверхности. Его активация не позволяет машине сдвинуться с места без перегрузки трансмиссии. Однако важно использовать ручник правильно, иначе есть риск повредить его, нарвавшись на дорогостоящий ремонт.

Опытный автомеханик назвал четыре самых опасных распространенных ошибки водителей, убивающих стояночный тормоз, передает SUV News.

Движение с поднятым "ручником"

Это приводит к перегреву тормозных колодок и барабанов (или дисков), что может привести к их деформации и полной неисправности.

Использование "ручника" во время движения

Нередко "уличные гонщики" используют управляемый занос с помощью ручного тормоза, чтобы эффектно входить в повороты. Однако на обычной дороге это приводит к износу механизма, а в худшем случае – к полной блокировке задней оси и потере управления автомобилем.

Применение стояночного тормоза зимой

В морозы тормозные колодки могут примерзнуть к дискам или барабанам, что приведет к их заклиниванию. Особенно опасны резкие перепады температуры – утром "ручник" может просто не отпустить колеса. В холодное время года лучше оставлять машину на передаче, а не полагаться на ручной тормоз.

Игнорирование технического обслуживания

Впоследствии натяжение тросов слабеет, и колодки прижимаются к тормозному механизму не столь эффективно. В итоге автомобиль может начать скатываться даже с затянутым "ручником".

Предлагаем вашему вниманию тест по ПДД: разрешено ли повернуть направо.

Читайте также: