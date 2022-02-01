Chevrolet Corvette был продан на аукционе за 3.6 миллиона долларов: чем необычен спорткар

Chevrolet Corvette был продан на аукционе за 3.6 миллиона долларов: чем необычен спорткар

Коллекционеры устроили упорную борьбу за этот автомобиль.

Американский спорткар – Chevrolet Corvette Z06, 2022-го года – был продан на аукционе компании Barrett-Jackson в 40 раз дороже рекомендуемой автопроизводителем цены.

Чем необычен суперкар, узнавали в эфире программы " ДжеДаи " на телеканале 2+2.

Его владельцем не была какая-нибудь звезда, и в багажнике там не лежит кусок золота. Это полностью стандартный, новый автомобиль, но с одной маленькой особенностью. Этот экземпляр первым сошел с конвейера, в тот же миг став предметом желания каждого автоколлекционера. И именно поэтому за него шла настоящая борьба. Ставки росли ежесекундно, и претенденты не собирались останавливаться.

Торги длились недолго, но за это время с 90 тысяч автомобиль подорожал до 3 миллионов 600 тысяч долларов. Именно такую сумму заплатил победитель аукциона. Интересно, что в 2020 году этот мужчина также на аукционе приобрел за 3 миллиона долларов первый Chevrolet Corvette С8.

Все деньги, которые удалось выручить за авто, было решено отдать на благотворительность. Их передадут в фонд помощи семьям американских ветеранов.

Для коллекционеров наиболее ценны автомобили, которые сошли с конвейеров первыми или последними. Но если учесть то, что у этого зверя под капотом V8 на 5.5 литра, который выдает 670 лошадиных сил, то цена кажется довольно разумной, если вы, конечно, коллекционер с деньгами.

Спорткар Chevrolet был продан на аукционе в 40 раз дороже рекомендуемой цены

Напомним, что недавно 120 новеньких Chevrolet Corvette C8 планировали превратить в металлолом.