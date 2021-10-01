Chevrolet готовит прощальную версию для культового Camaro: когда его ждать

Мощность этой модели составит 670 "лошадей".

Компания General Motors приняла решение снять с производства культовую модель Chevrolet Camaro.

Впрочем, по информации MuscleCars & Trucks, автомобиль все же получит прощальную версию, которая получит название Collector Edition.

Так, за основу возьмут лучшую дорожно-трековую модификацию Camaro ZL1 с компрессорным 6,2-литровым V8 на 659 л.с. и 880 Нм — как в Corvette Z06 предыдущей генерации. В то же время в "коллекционном издании" отдачу двигателя поднимут до 670 л.с. и 908 Нм, то есть ближе к показателям Cadillac CT5-V Blackwing. Также таким машинам обещанные новый спойлер, углепластиковые акценты в экстерьере и карбон-керамические тормоза.

Всего построят только 2 тысячи единиц, причем исключительно в желтом цвете, что, вероятно, станет своеобразным оммажем Бамблби с "Трансформеров". К выпуску Collector Edition других обновлений ждать не стоит, а как только эту серию распродадут, в истории модели будет поставлена последняя точка.

Википедия

Разговоры о том, что шестое поколение Chevrolet Camaro станет последним, идут достаточно давно: модель не оправдала ожиданий производителя в плане конкуренции с Ford Mustang, который продается намного лучше. Этим летом прошел слух, что название в товарной линейке Chevrolet все же останется, но носить его будет электрический седан.

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