Chevrolet представил новый полностью электрический пикап: что известно о новинке

Пикап получил умную систему полного привода и очень интересный дизайн.

Компания Chevrolet показала свой новый электрический пикап – Silverado EV 2024 года. Пока это концепт автомобиля, но через несколько лет мы сможем увидеть его на дорогах.

Пикап Silverado – это самый популярный грузовик в линейке Chevrolet, поэтому именно он и получит электрическую модификацию. Об этом сообщается на официальном сайте Chevrolet.

Автомобиль имеет мощный электродвигатель, который выдает 664 лошадиные силы. Также можно выбрать версию с системой полного привода, которая от одного заряда сможет проехать 650 километров. До первой сотни Silverado EV разгоняется за 4.5 секунд. Также автомобиль имеет систему быстрой зарядки, которая может за 10 минут прибавить 160 километров пробега.

Новинка была создана с нуля, как электромобиль. Инженеры использовали новую платформу Ultium EV от General Motors. Именно она позволяет конфигурировать автомобиль под клиента. Также при необходимости и соответствующем прогрессе технологий платформа позволяет использовать более прогрессивные энергоносители и двигатели.

apnews.com

Флагманская версия будет иметь активную пневматическую подвеску, систему управления задними колесами и новую мультимедийную систему, которая включает — большой 17 дюймовый дисплей, удобную навигационную систему и хорошую акустику.

Еще одна очень интересная фишка – это зарядная станция для бытовых приборов. Автомобиль имеет 10 розеток, в которые можно подключить любую технику. Всего система выдает мощность в 10.2 кВт, чего более чем достаточно для любого прибора.

Silverado EV оснащен новейшими технологиями, включая передовую систему программного обеспечения, позволяющую автомобильным технологиям развиваться вместе со временем. Поэтому когда инженеры компании будут выпускать новые функции, автомобиль получит их с обновлением. Система безключевого доступа к автомобилю также необычна. Когда водитель подходит к машине с ключом или подвязанным смартфоном, автомобиль встречает его световой анимацией.

Новинка должна дебютировать уже осенью 2023, а уже масштабное производство начнется в начале 2024 года.

Напомним, что Chrysler представил на выставке свой первый электромобиль.