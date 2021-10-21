Chevrolet представила самый мощный двигатель в истории: что о нем известно

Chevrolet представила самый мощный двигатель в истории: что о нем известно

Официально его хотят показать на следующей неделе.

Подразделение Chevrolet Performance представило самый мощный двигатель в истории.

Об этом сообщает пресс служба-производителя.

Отмечается, что это самый большой и самый мощный "мотор в ящике", который предлагается для мастеров тюнинга и автогонщиков. Атмосферный мотор V8 имеет объем 10348 см3. Он развивает внушительную мощность 1004 л.с., а крутящий момент достигает 1188 Нм.

"Это самый большой и самый крутой мотор в ящике, который мы когда-либо создавали. Модель ZZ632 находится на вершине линейки моторов для тюнеров по своим техническим характеристикам. Он развивает невероятную мощность", — сказал руководитель GM Performance & Racing Propulsion Расс О`Бленс.

Новинка принадлежит к классическому семейству Big Block V8. Пиковая мощность достигается при 6600 об/мин, а максимальные обороты рекомендуют ограничить отметкой в 7000 об/мин.

Топливная смесь поступает в цилиндры через восемь форсунок, а алюминиевая головка блока обработана на высокоточных станках с ЧПУ, что обеспечивает высокую производительность работы двигателя. Главной конструктивной особенностью новинки является симметричные впускные и выпускные каналы. Дело в том, что традиционно в моторных семействах Big Block геометрия каналов отличалась от цилиндра к цилиндру. А в ZZ632 все они имеют одинаковую длину, объем и расположение. Это позволило добиться одинаковой отдачи от всех восьми цилиндров.

Двигатель ZZ632/1000 будет представлен широкой общественности на ежегодной выставке тюнинга и аксессуаров SEMA-2021, которая будет проходить с 2 по 5 ноября в Лас-Вегасе. Тогда, собственно, должны и объявить его стоимость. Подразделение Chevrolet Performance начнет поставки новинки всем желающим в начале следующего года.

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