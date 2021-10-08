Chevrolet превратит один из своих внедорожников на недорогой электрокар: что о нем известно

Chevrolet превратит один из своих внедорожников на недорогой электрокар: что о нем известно

Это будет совершенно новый автомобиль с ценой в 30 000 долларов.

General Motors превратит свой внедорожник Chevrolet Equinox на недорогой электрокар.

Об этом сообщает Carscoops.

Президент GM Марк Ройс ранее заявлял, что компания работает над новым электрическим кроссовером на базе своей платформы Ultium, который будет стоить около 30 000 долларов. Он называл автомобиль Equinox EV.

Поскольку автомобиль будет базироваться на этой платформе, это должна быть совершенно новая модель. Патенты на дизайн, обнаруженные несколько месяцев назад, свидетельствуют о том, что он будет выглядеть совсем иначе, чем нынешний Equinox.

carscoops.com

Он будет иметь искусственную переднюю решетку, подобную к Chevrolet Bolt и Bolt EUV, тонкие светодиодные фары и светодиодную панель. Сзади также будут светодиодные фонари и световая панель. Общий размер и форма Equinox EV будут очень похожими на те, что имеет модель с ДВС.

Технические характеристики будущей модели неизвестны. Ройс также не предоставил временных рамок, когда внедорожник поступит в продажу. Однако недавно он подтвердил, что компания разрабатывает эту машину.

Ранее сообщалось, что Chevrolet готовит прощальную версию для культового Camaro.

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