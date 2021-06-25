Chevrolet собирается "взорвать" авторынок бюджетным седаном

Основным рынком этой модели станет Мексика.

Компания Chevrolet собирается вывести на рынок недорогой седан.

Так, в автомобильном мире должна появиться бюджетная модель Cavalier Turbo. В длину она достигает 4 614 мм, а в ширину — 1 798 мм. Высота составляет 1 485 мм, а расстояние между осями достигает 2 640 мм.

Интересно, что назвать этот автомобиль новым нельзя, ведь он продается на рынке Китая под названием Chevrolet Monza.

Внешне автомобиль полностью соответствует китайскому аналогу. Однако есть некоторые нововведения. Среди них — светодиодная оптика и 16-дюймовые колесные диски. Также седану обещана мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, люк на крыше, камера заднего вида, круиз-контроль, система мониторинга слепых зон и задний парктроник. Отделка салона выполнена из искусственной кожи.

В движение новый Chevrolet Cavalier Turbo приводит турбодвигатель, связанный с 6-ступенчатым "автоматом". Подробностей о силовой установке пока нет. В Китае аналогичный автомобиль предлагается с 1,0 и 1,3-литровым двигателями мощностью 125 и 163 л.с. соответственно. Оба агрегата работают в паре с автоматической коробкой передач и шестиступенчатой МКПП. Также доступна гибридная версия.

Также читайте В Бразилии нашли хранилище раритетных автомобилей Chevrolet, которые продают за 300 долларов

Основным рынком модели станет Мексика. Бюджетный автомобиль будут предлагать и в других странах Латинской Америки. К дилерам новинка поступит в конце текущего года по цене от 14 тысяч долларов.

Ранее рассказывалось о том, что на украинский рынок возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку