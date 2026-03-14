Что будет, если поехать с пистолетом в баке и сколько придется заплатить водителю

АЗС

Реклама

Водители иногда трогаются с колонки, забыв вытащить заправочный пистолет из бака. Такая ситуация выглядит опасной, но на современных автозаправочных станциях она обычно не приводит к серьезным последствиям. Стало известно, сколько может стоить такая ошибка для водителя.

Об этом сообщило издание Auto 24.

В АЗС UPG отметили, что в шлангах топливных колонок устанавливают специальный элемент безопасности — разрывную муфту. Если автомобиль начинает двигаться с пистолетом в баке, шланг натягивается, и муфта автоматически отсоединяется, одновременно перекрывая подачу топлива. Благодаря этому бензин или дизель не вытекает, а риск воспламенения фактически сводится к минимуму.

Реклама

В большинстве случаев повреждается лишь сам защитный механизм шланга. Его можно быстро заменить, поэтому подобные инциденты на АЗС обычно решаются без длительных задержек.

Если водитель случайно оторвал пистолет, на заправке советуют прежде всего остановиться и не покидать место происшествия, ведь это могут расценить как побег с места инцидента. Далее нужно включить аварийную сигнализацию, сообщить персоналу и дождаться инструкций администратора. Работники АЗС проверяют оборудование и оформляют ситуацию.

Обычно водителю предлагают компенсировать стоимость ремонта разрывной муфты. Оплату оформляют на кассе, после чего клиент получает чек и может продолжить поездку. По данным из обсуждения под постом АЗС UPG в соцсетях, сумма компенсации обычно составляет примерно 4-5 тысяч гривен, в зависимости от конкретной станции.

На заправках советуют избегать подобных ситуаций простым способом — перед началом движения проверять зеркала и убеждаться, что пистолет извлечен из бака, а лючок закрыт. Такая привычка занимает несколько секунд, но помогает избежать лишних трат.

Реклама

