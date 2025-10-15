Что будет, если смешать бензин 92 и 95: специалисты ответили, может ли это навредить двигателю

Заправка авто / © pixabay.com

Автовладельцы часто интересуются, безопасно ли заливать в бак топливо с разным октановым числом — например, А-92 и А-95. Мнения среди водителей разнятся, поэтому эксперты объяснили, что на самом деле происходит с двигателем в таком случае и может ли это повлиять на работу авто.

Октановое число топлива определяет его устойчивость к детонации. Чем оно выше, тем лучше бензин подходит для мощных двигателей. Однако смешивание топлива с разным октановым числом — например, 92 и 95 — не дает прироста мощности. По словам специалистов, при смешивании вы получите топливо со средним показателем — примерно 93-94. Если ваш автомобиль рассчитан на А-92, такая смесь не повредит.

Зато использование бензина с более низким октановым числом, чем предусмотрено производителем, может иметь негативные последствия. Такое топливо воспламеняется раньше, чем нужно, создавая чрезмерную нагрузку на поршни, клапаны и другие детали. В результате двигатель быстрее изнашивается, а расход топлива возрастает.

Некоторые водители считают, что смешивание разных марок бензина может привести к «расслоению» из-за разной плотности. Однако эксперты подчеркивают: если топливо соответствует стандартам, этого не произойдет. Октановое число не связано с плотностью, поэтому смесь останется однородной.

Еще один распространенный вопрос — можно ли смешивать топливо разных производителей или с разных заправок. Современные АЗС добавляют к бензину пакеты присадок — моющие, антикоррозийные и другие. Их сочетание не несет вреда двигателю, но может немного изменить запах выхлопа или работу свечей зажигания. Основная опасность заключается не в смешивании, а в риске приобрести некачественное или разбавленное топливо на недобросовестной заправке.

Напомним, регулярное обслуживание автомобиля может серьезно ударить по карману, но большинство расходов легко сократить. Специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил, которые помогут содержать авто в хорошем состоянии без лишних затрат.