Что будет с ценами на топливо в феврале и какие риски: ответ эксперта

Эксперт отметил проблему, которую могут создавать недобросовестные компании на рынке горючего.
Пока нет оснований ожидать серьезного увеличения цены на топливо в феврале.
Об этом в эфире телемарафона рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
"Я на сегодня не вижу каких-либо серьезных факторов в феврале, чтобы росли цены. Скорее всего, они будут находиться на этом же уровне или даже могут немного снизиться", — отметил Омельченко.
При этом он отметил проблему, которую могут создавать недобросовестные компании на рынке горючего.
"Есть определенные признаки, что некоторые периоды мы наблюдаем сговор определенных автозаправочных сетей и это приводит к тому, что цены могут быть выше объективного уровня на 2-3 гривны", — подытожил Владимир Омельченко.
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