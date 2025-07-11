Автомобиль

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Летняя жара — настоящее испытание для любого автомобиля. Эксперты предупреждают: незначительные неисправности в охлаждающей системе могут обернуться дорогой катастрофой.

Об этом пишет Express.co.uk.

С наступлением жары риск перегрева двигателя существенно возрастает. По словам специалистов, простые пять проверок могут оградить ваш автомобиль от серьезных поломок.

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Прежде всего — проверьте крышку радиатора. Она не только держит антифриз, но поддерживает давление в системе. Изношенный уплотнитель может снизить температуру кипения охлаждающей жидкости, что приведет к перегреву.

Далее — очистите внешнюю часть радиатора. Загрязнения снижают эффективность охлаждения.

Не забывайте о водяном насосе. Высокий скрежет или визг во время запуска — тревожный сигнал. Это может означать износ подшипников, разрушающихся под влиянием жары.

Еще один совет — не ездить с пустым баком. Топливо охлаждает насос, и его низкий уровень может привести к перегреву и поломке.

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И, наконец, проверьте термостат. Если он застрянет в закрытом положении, циркуляция жидкости прекратится, и двигатель может перегреться в считанные минуты.

Если вы заметили быстрое повышение температуры на панели приборов — немедленно остановитесь. Несвоевременная реакция может привести к серьезным повреждениям двигателя.

Напомним, в погоне за удобством водители используют переходники в прикуривателе для зарядки гаджетов. Это обычное дело: смартфон всегда под рукой, заряжание идет — вроде бы все хорошо. Но специалисты предупреждают: такая экономия может обернуться дорогостоящим ремонтом и серьезными проблемами с электричеством автомобиля.