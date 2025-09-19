- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 71
- Время на прочтение
- 3 мин
Что делать, если отказали тормоза на дороге: подробная инструкция
Паника — главный враг, когда в авто отказали тормоза. Эта подробная инструкция объяснит, как правильно тормозить двигателем, использовать ручник и другие методы для безопасной остановки.
Отказ тормозов — один из самых страшных ужасов любого водителя. Это не сюжет из боевика, а реальная опасность, которая может случиться в любой момент. Паника в такой ситуации — главный враг. А спокойствие, знания и быстрые решения — единственный шанс избежать трагедии.
Об этом пишет NV.
Ниже собраны ключевые объяснения и советы, которые помогут сориентироваться, если ваш автомобиль потерял способность тормозить.
Почему тормоза могут отказать?
Утечка тормозной жидкости — потеря давления в системе.
Изношенные или выпавшие колодки.
Перегрев и «закипание» жидкости.
Поломка суппорта или главного цилиндра.
Небрежное техобслуживание или несвоевременная замена деталей.
В случае отказа тормозов, передвигаться дальше можно лишь очень медленно и недолго. Обычно специалисты советуют не преодолевать более 1-2 км, избегая резких движений и маневров.
Алгоритм действий в случае отказа тормозов
1. Включите аварийку
Первое — дайте сигнал другим водителям. Они должны понимать, что ваш автомобиль неисправен и представляет опасность.
2. Удерживайте руль двумя руками
Будьте готовы к непредсказуемому поведению авто. Устойчивая позиция за рулем поможет сохранить контроль.
3. Попробуйте «прокачать» педаль
Несколько раз нажмите тормоз до упора и отпустите. Это может помочь, если проблема возникла из-за воздушных пробок или небольшой утечки. В машинах с двухконтурной системой один контур может «подхватить» функцию другого.
Но делать это нужно ритмично и плавно — резкие движения могут лишь ухудшить состояние системы.
4. Тормозите двигателем
На механике: последовательно переключайтесь на более низкие передачи, не перескакивая через одну. Отпускайте газ, и двигатель начнет сбавлять скорость машины.
На автомате: включите ручной режим, «L» или «2», используйте подрулевые лепестки (если есть). Это позволит коробке держать более низкую передачу и поможет замедлиться.
Важно: не глушите двигатель на ходу. Это блокирует руль и может привести к аварии.
5. Используйте ручник с осторожностью
Стояночный тормоз может стать спасительным, но только если применять его постепенно.
На большой скорости резкое дергание ручника заблокирует колеса и повлечет занос.
Поднимайте рычаг плавно, позволяя колодкам постепенно прижиматься.
Если авто заносит, поверните руль в сторону заноса, чтобы восстановить контроль.
6. Маневрируйте для замедления
На малой скорости можно слегка двигать руль из стороны в сторону, создавая дополнительное сопротивление и ускоряя остановку.
7. Используйте рельеф и препятствия
Если возможно, направьте машину на подъем, обочину, мягкий грунт или в кусты — это поможет снизить скорость без резкого удара.
Дополнительные советы
В холодное время года ручник может примерзать, поэтому стоит применять его осторожно.
В случае отказа тормозов из-за воздуха в системе обязательно обратитесь на СТО для диагностики и прокачки.
После любой аварийной ситуации не пытайтесь продолжить движение — нужен ремонт.
Профилактика — лучшая защита
Чтобы снизить риск отказа тормозов:
регулярно проверяйте уровень и состояние тормозной жидкости;
своевременно меняйте колодки, диски и другие расходные элементы;
проходите плановое ТО, не откладывая мелкие ремонты.
К слову, ранее автоинструктор дал советы, как действовать, если в автомобиле с «автоматом» отказали тормоза. Главное — не паниковать.