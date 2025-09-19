Что делать, если отказали тормоза на дороге: подробная инструкция

Тормоза в авто / © pexels.com

Отказ тормозов — один из самых страшных ужасов любого водителя. Это не сюжет из боевика, а реальная опасность, которая может случиться в любой момент. Паника в такой ситуации — главный враг. А спокойствие, знания и быстрые решения — единственный шанс избежать трагедии.

Об этом пишет NV.

Ниже собраны ключевые объяснения и советы, которые помогут сориентироваться, если ваш автомобиль потерял способность тормозить.

Почему тормоза могут отказать?

Утечка тормозной жидкости — потеря давления в системе.

Изношенные или выпавшие колодки.

Перегрев и «закипание» жидкости.

Поломка суппорта или главного цилиндра.

Небрежное техобслуживание или несвоевременная замена деталей.

В случае отказа тормозов, передвигаться дальше можно лишь очень медленно и недолго. Обычно специалисты советуют не преодолевать более 1-2 км, избегая резких движений и маневров.

Алгоритм действий в случае отказа тормозов

1. Включите аварийку

Первое — дайте сигнал другим водителям. Они должны понимать, что ваш автомобиль неисправен и представляет опасность.

2. Удерживайте руль двумя руками

Будьте готовы к непредсказуемому поведению авто. Устойчивая позиция за рулем поможет сохранить контроль.

3. Попробуйте «прокачать» педаль

Несколько раз нажмите тормоз до упора и отпустите. Это может помочь, если проблема возникла из-за воздушных пробок или небольшой утечки. В машинах с двухконтурной системой один контур может «подхватить» функцию другого.

Но делать это нужно ритмично и плавно — резкие движения могут лишь ухудшить состояние системы.

4. Тормозите двигателем

На механике: последовательно переключайтесь на более низкие передачи, не перескакивая через одну. Отпускайте газ, и двигатель начнет сбавлять скорость машины.

На автомате: включите ручной режим, «L» или «2», используйте подрулевые лепестки (если есть). Это позволит коробке держать более низкую передачу и поможет замедлиться.

Важно: не глушите двигатель на ходу. Это блокирует руль и может привести к аварии.

5. Используйте ручник с осторожностью

Стояночный тормоз может стать спасительным, но только если применять его постепенно.

На большой скорости резкое дергание ручника заблокирует колеса и повлечет занос.

Поднимайте рычаг плавно, позволяя колодкам постепенно прижиматься.

Если авто заносит, поверните руль в сторону заноса, чтобы восстановить контроль.

6. Маневрируйте для замедления

На малой скорости можно слегка двигать руль из стороны в сторону, создавая дополнительное сопротивление и ускоряя остановку.

7. Используйте рельеф и препятствия

Если возможно, направьте машину на подъем, обочину, мягкий грунт или в кусты — это поможет снизить скорость без резкого удара.

Дополнительные советы

В холодное время года ручник может примерзать, поэтому стоит применять его осторожно.

В случае отказа тормозов из-за воздуха в системе обязательно обратитесь на СТО для диагностики и прокачки.

После любой аварийной ситуации не пытайтесь продолжить движение — нужен ремонт.

Профилактика — лучшая защита

Чтобы снизить риск отказа тормозов:

регулярно проверяйте уровень и состояние тормозной жидкости;

своевременно меняйте колодки, диски и другие расходные элементы;

проходите плановое ТО, не откладывая мелкие ремонты.

К слову, ранее автоинструктор дал советы, как действовать, если в автомобиле с «автоматом» отказали тормоза. Главное — не паниковать.