Что делать, если полиция остановила автомобиль: важные советы для водителей

Если возникают сомнения в законности остановки, водитель может позвонить по телефону на горячую линию полиции.

Если полиция остановила водителя на дороге, он вправе узнать причину. В соответствии с Законом Украины "О Национальной полиции", а именно статьи 35, есть 11 законных оснований для остановки транспортного средства. Если причина остановки не входит в этот список, водитель может обжаловать действия полицейского.

Об этом пишет Comments.UA

Основные причины остановки авто полицией:

Нарушение ПДД. Если водитель проехал на красный свет, превысил скорость, не пристегнулся или нарушил другие ПДД.

Если водитель проехал на красный свет, превысил скорость, не пристегнулся или нарушил другие ПДД. Техническая неисправность автомобиля. Поврежденные фары, номерной знак или другие проблемы могут стать основанием для остановки.

Поврежденные фары, номерной знак или другие проблемы могут стать основанием для остановки. Подозрение в правонарушении. Если водитель или пассажиры могут быть причастны к преступлению или административному правонарушению.

Если водитель или пассажиры могут быть причастны к преступлению или административному правонарушению. Поиск транспортного средства. Если авто есть в базе розыска.

Если авто есть в базе розыска. Привлечение водителя к расследованию. Для получения информации о ДТП или чрезвычайной ситуации.

Для получения информации о ДТП или чрезвычайной ситуации. Оказание помощи. Если полиция нуждается в помощи в качестве свидетеля или для транспортировки потерпевшего.

Если полиция нуждается в помощи в качестве свидетеля или для транспортировки потерпевшего. Ограничение движения. В случае ДТП, массовых мер или других ситуаций.

В случае ДТП, массовых мер или других ситуаций. Опасная перевозка груза. Если груз создает угрозу для других участников движения.

Если груз создает угрозу для других участников движения. Использование спецсигналов. Проверка неправомерного использования маячков или сирен.

Проверка неправомерного использования маячков или сирен. Автомобиль на иностранных номерах. Полиция может проверить документы на его использование.

Полиция может проверить документы на его использование. Бегство военнопленного. Если есть информация, что в автомобиле может находиться военнопленный.

Что должен сделать полицейский после остановки

Полицейский обязан сообщить о причине остановки. Если он не может объяснить или указывает незаконное основание, водитель вправе обжаловать его действия. Также он может оспорить штраф в суде, если его выписали без законных оснований.

Напомним, украинские водители изобрели способ обмануть камеры автофиксации, чтобы не платить штрафы, обезвреживая систему контроля скорости. Они резко снижают скорость перед камерами и снова превышают ее после проезда. Но эксперты МВД вместе с народными депутатами разработали законопроект, который внесет изменения в контроль скоростного режима.

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