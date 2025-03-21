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Что делать, если полиция остановила автомобиль: важные советы для водителей

Что делать, если полиция остановила автомобиль: важные советы для водителей

Полиция имеет право остановить автомобиль только по закону / Фото: Pexels

Если возникают сомнения в законности остановки, водитель может позвонить по телефону на горячую линию полиции.

Если полиция остановила водителя на дороге, он вправе узнать причину. В соответствии с Законом Украины "О Национальной полиции", а именно статьи 35, есть 11 законных оснований для остановки транспортного средства. Если причина остановки не входит в этот список, водитель может обжаловать действия полицейского.

Об этом пишет Comments.UA

Основные причины остановки авто полицией:

  • Нарушение ПДД. Если водитель проехал на красный свет, превысил скорость, не пристегнулся или нарушил другие ПДД.
  • Техническая неисправность автомобиля. Поврежденные фары, номерной знак или другие проблемы могут стать основанием для остановки.
  • Подозрение в правонарушении. Если водитель или пассажиры могут быть причастны к преступлению или административному правонарушению.
  • Поиск транспортного средства. Если авто есть в базе розыска.
  • Привлечение водителя к расследованию. Для получения информации о ДТП или чрезвычайной ситуации.
  • Оказание помощи. Если полиция нуждается в помощи в качестве свидетеля или для транспортировки потерпевшего.
  • Ограничение движения. В случае ДТП, массовых мер или других ситуаций.
  • Опасная перевозка груза. Если груз создает угрозу для других участников движения.
  • Использование спецсигналов. Проверка неправомерного использования маячков или сирен.
  • Автомобиль на иностранных номерах. Полиция может проверить документы на его использование.
  • Бегство военнопленного. Если есть информация, что в автомобиле может находиться военнопленный.

Что должен сделать полицейский после остановки

Полицейский обязан сообщить о причине остановки. Если он не может объяснить или указывает незаконное основание, водитель вправе обжаловать его действия. Также он может оспорить штраф в суде, если его выписали без законных оснований.

Напомним, украинские водители изобрели способ обмануть камеры автофиксации, чтобы не платить штрафы, обезвреживая систему контроля скорости. Они резко снижают скорость перед камерами и снова превышают ее после проезда. Но эксперты МВД вместе с народными депутатами разработали законопроект, который внесет изменения в контроль скоростного режима.

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